港銀搶定存 穩袋2厘年息

撰文：李凱茵

港元拆息持續抽高，銀根抽緊，銀行自當要出招搶攻存款。匯豐上月中調高定期存款息，以一般戶口計算，3個月和6個月存款年息分別為1.6厘和1.65厘，年期長的12個月和18個月分別1.8厘和1.85厘。優惠年息又會根據匯豐的戶口等級而調升，運籌理財和卓越理財客戶會分別高5點子（1厘等如100點子）和10點子，尚玉戶口則會高出20點子。不論是哪個戶口級別，只要以1萬元新資金開立戶口即可享此優惠。

匯豐調低入場費 低見1萬起

另一發鈔銀行渣打的3個月、6個月和1年的定存，優惠年息分別有1.75厘、1.8厘和1.9厘，只要是個人客戶，以10萬元新資金開立即可享此優惠。如存款金額達100萬元或以上，同樣年期的存款息率，更分別會達到1.8厘、1.85厘和1.95厘。

中銀香港（2388）鼓勵客戶使用電子渠道開立存款的優惠，3個月、6個月存款息率同為1.55厘，12個月為1.7厘，只限綜合理財服務個人客戶，入場費為5萬元，需透過網上或手機銀行開立。同樣地，戶口級別愈高年息愈高。該行另外就短期存款提供優惠，以兌換資金5萬元或以上開立7天或1個月定存，可分別有2.18厘和1.88厘年息，這項優惠不限申請渠道。

中小銀行年息較高 信銀逾2厘

若以高息為目標，中小銀行提供的年息會較高，其中創興銀行（1111）中、長期的年息為眾行中較突出。以起標價10萬至50萬元以下存款額計，3個月定存年息1.95厘，6個月和12個月年息為2厘。優惠年息會跟隨存款額增加，若存款達50萬至100萬元以下，各存期年息會分別增加10點子，若達100萬元或以上會再多10點子。

中信銀行的息率亦不相上下，6個月和12個月存期亦達2厘和2.05厘，1個月和2個月存期的息率1.4厘和1.8厘甚至比創興還要高。入場費較低，只需新資金1萬元，不過就需要客戶以網上或手機銀行申請開立，對於不諳這類途徑的退休人士或長者會較不方便，可能需要請家中年青人幫忙。

善用網上銀行申請 優惠較多

另外，東亞銀行和花旗銀行都以特惠年息定存吸引新客戶。東亞新客以最低10萬元開戶並符合指定條件，可以2.15厘年息開設9個月定存。花旗新客的特惠年息高低視乎客戶開設哪個級別的戶口，一般級別的以5萬元新資金設立3個月定存有1.7厘息，若開設高等級的Citigold戶口或私人戶口，3個月定存年息可達2.1厘。綜觀各間銀行不少會要求客人存入新資金始能享用特惠年息，要留意每間銀行的新資金定義不同。

[退休綢繆]