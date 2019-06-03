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新元中呎價低位彈逾三成

【明報專訊】5月份有多個新盤推出，影響二手市場交投氣氛，其中毗鄰西鐵元朗站的大型屋苑新元朗中心，5月全月錄得3宗成交，平均實呎升至約1.45萬元，創屋苑歷來新高紀錄。代理表示，屋苑過往的成交量一向偏低，而呎價自今年2月起持續回升。

明報記者 鄭錦玲

新元朗中心去年共6個月錄得零成交，屋苑去年上半年的呎價維持在1.2萬至1.4萬元水平，自6月起更連續4個月交投冰封，呎價於去年底更曾經低見1.1萬元。自今年2月起，屋苑的呎價開始穩步回升，5月平均呎價已較低位反彈逾三成。中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑5月共錄得3宗成交，其中一宗為3座低層E室，實用面積639方呎，屬3房間隔，以950萬元易手，實呎14866元。

王指，屋苑以用家為主，放盤量目前約有15個，入場單位為4座低層C室，實用面積466方呎，業主叫價670萬元。

山頂嘉樂苑特色戶實呎破10萬

中美貿易戰持續升溫，卻有山頂老牌豪宅以破頂價成交。土地註冊處資料顯示，山頂馬己仙峽道嘉樂苑一伙連天台特色戶，實用面積2659方呎，連同兩個車位，以2.8億元易手，實呎105302元。上述呎價創屋苑新高，同時亦創全港分層戶的二手呎價新高紀錄。原業主於1997年以3950萬元買入，持貨約22年，帳面獲利約2.4億元或6倍。

居屋二手市場近日有多宗高價成交，其中筲箕灣愛蝶灣的成交價更首破900萬元。土地註冊處顯示，筲箕灣愛蝶灣5座中層D室，實用面積592方呎，以948萬元（已補地價）易手，實呎16014元，成交價創屋苑新高。

愛蝶灣900萬新高 實呎1.6萬

上述愛蝶灣單位原業主2001年以155.16萬元（未補地價）向房委會一手購入，單位於去年3月已補地價，以單位補地價折扣率44.2%計算，市場估算補價金額約為300萬元。但單位有5次加按紀錄，原業主自2018年3月至7月期間，4個月內向5家不同財務公司抵押借貸，涉及金額約400萬元。撇除加按，以及連同補地價計算，原業主估計帳面獲利492.84萬元或1倍。

良景邨實呎1.4萬創紀錄

另外，屯門亦有公屋實呎價破頂。根據土地註冊處資料，屯門良景邨良俊樓高層8室，實用面積153方呎，屬開放式單位，上月以219萬元（已補地價）易手，實呎14313元。據悉，原業主於2015年7月以155萬元（已補地價）購入單位，持貨近4年，帳面獲利64萬元或41%。

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