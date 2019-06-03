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逸瓏園泳池屋 享自然美景

【明報專訊】西貢屬傳統低密度住宅區，四周環山疊翠，依山傍海，為港人熱愛的度假天堂。近年，信置（0083）於區內積極推盤，其中位於大網仔路8號的逸瓏園已屆現樓，最細1房戶實用面積520方呎起，每戶均設露台，設置落地玻璃大窗，令戶主可享開揚景致。項目以綠化居住環境為賣點，自然園景遍佈屋苑範圍，整體綠化面積逾5萬方呎。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

逸瓏園由4座分層大樓組成，採中密度設計，提供297個單位，當中包括245個標準戶及52個特色戶，實用面積520至1567方呎。項目提供的單位戶型涵蓋1房至4房，主打2房及2房連儲物室戶型，佔單位總數近五成；項目於2015年底開售，去年初已入伙，售出逾九成單位，現時尚餘約20伙待售，當中主要屬特色戶。

特色戶附設私人泳池

逸瓏園特色戶提供連花園、平台及天台的戶型，另每座住宅大樓僅設1伙連天台及私人泳池的特色戶，即全盤共4伙；當中1座8樓E室實用面積1540方呎，屬4房兩套間隔，大廳面積約400方呎，間隔方正，容易擺放家具，而且樓層高度達3.5米（逾11呎5吋），再配合多塊落地大玻璃窗，住戶可欣賞窗外翠綠開揚景致，亦有助提升室內空間感。客廳對出的平台達163方呎，並可通往其中一個睡房。

樓層高度逾11呎 空間感足

廚房以傳統梗牆間隔設計，備有曲尺工作枱，配有煤氣煮食爐、洗衣乾衣機、雪櫃等家電，且設有窗戶，空氣流通助排走油煙氣味。

睡房方面，所有房間均設落地大玻璃，光線充足，其中一個睡房外連22方呎露台，而位於走廊盡頭的主人睡房不計浴室約有180方呎，並備有工作平台。主人浴室採用乾濕分隔設計，備有浴缸，另設有氣窗。

單位客廳設有樓梯直達1974方呎的天台，可觀賞到西貢市景及遠眺西貢海景色。天台位置再踏上幾級則為長約7.7米、闊約3.3米的私人泳池。

往西貢吃喝玩樂方便

逸瓏園住客會所佔地約3.8萬方呎，除種滿各類植物外，提供的設施包括45米長室外泳池、健身室、宴會廳、兒童遊樂場、天幕花園茶座、緩跑徑等。由項目步行僅需15分鐘便到達西貢市中心，該處食肆及商店選擇繁多，同時設有多條小巴及巴士線往返坑口、沙田、彩虹等地區。

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