物業買賣連續兩月撲萬宗 6年半來首現

金額料涉900億 或創10個月高位

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，5月登記金額有望創去年7月錄993.7億元後10個月新高，宗數繼2012年11月錄11581宗後，約6年半來再次升穿1萬宗，或創近7年來按月新高。

一手私宅方面，5月暫錄得2862宗、總值285.2億元，預測整月登記3200宗及320億元，將較4月2757宗及275.4億元，分別升16.1%及16.2%。5月暫時最高登記新盤是億京大埔海日灣II，暫錄548宗涉41.6億元；其次為會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA，暫錄425宗涉33.8億元；第三為新世界（0017）何文田瑧樺，暫錄129宗涉9.3億元。至於二手暫錄4243宗涉396.7億元，預測整月登記約4600宗及425億元，跟4月數字相若。