十大屋苑周末3成交 近半年最淡

據中原統計，全港十大屋苑於上周末只錄得3宗成交，按周跌57%，交投量成23周、即約半年新低，當中紅磡黃埔花園、沙田第一城、天水嘉湖山莊各錄得1宗成交，其餘七大屋苑，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、將軍澳新都城、及東涌映灣園均「捧蛋」收場。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰局勢惡化令股市不穩，加上近日發展商推售貨尾，吸走二手購買力，逾4800伙新居屋接受申請，均使二手交投明顯放慢，預計短期難有起色。

另美聯住宅部行政總裁布少明認為，恒指失守27,000點關，中美貿易戰短期難望解決，為樓市增添觀望氣氛，料本月二手交投將在低位反覆徘徊。

鯉安苑三房未補價售800萬創新高

不過，二手市場再錄高價成交，中原分區營業經理廖忠堅指藍田鯉安苑E座高層06室，實用650方呎3房連套房間隔，獲首置客以800萬元（未補地價）承接，實呎12,308元，成交價、呎價創屋苑未補地價新高；原業主2008年未補地價以229.58萬元購入，帳面賺570.42萬元或2.5倍。另中原高級分區營業董事伍錦基，將軍澳半新盤海天晉，錄首宗兩房戶二手成交，為7B座低層E室，實用583方呎，原業主今年3月叫價1100萬元，最新減價101萬元以999萬元售出，實呎17,136元；原業主2016年以723萬元一手購入，持貨3年剛過SSD額印刑期，帳面賺276萬元或38%。

香港置業首席聯席董事梁國輝表示，海怡半島13座中層H室，屬3房連套房間隔，實用755方呎，原業主減價80萬元或5%後，日前以1420萬元易手，實呎18,808元；原業主早於2001年以約378萬元購入，持貨19年帳面賺1042萬元，升值逾2.7倍。