富豪．山峯特色戶呎售4.21萬 新界分層次高

成交價1.12億 創項目最貴紀錄

富豪．山峯新近連錄4宗成交，總成交額近3.3億元；除上述SKY POOL PENTHOUSE特色戶外，另外3個新售出單位，分佈於第3、7、8座，實用1625方呎（標準戶）至2430方呎（特色戶），成交價4550萬至9980萬元，實用呎價2.8萬至4.1萬元。

百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯迄今累錄7宗成交，套現約6億元。

新盤市場亦錄投資者大手入市個案，其中碧桂園（2007）與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山新盤泓碧，獲投資者以超過6355萬元連購4個單位。

大手客6355萬掃泓碧4伙

成交紀錄冊資料顯示，泓碧昨日連錄4宗成交，分別為2座11樓、12樓、15樓及16樓的D室，全為實用面積876方呎三房單位，成交價由1556.2萬至1621萬元，實呎17,765至18,505元。

據市場消息表示，有關單位是由同一組投資者購入，總成交價6355.4萬元，若以總實用面積3504方呎計，平均成交實呎則為18,138元。

新盤兩日賣130伙 按周增1.5倍

綜合市場資料，過去兩日為地產建設商會就招標賣樓實施新指引後的首個周末，一手市場整體錄約130宗買賣，比前周末的53宗增加1.5倍，其中以南豐將軍澳日出康城LP6佔最多，樓盤最六推售100伙，即日售出83個單位，另嘉華（0173）大埔白石角嘉熙亦售約14個單位。