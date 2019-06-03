18億打造屯門兩工商項目

新安街新式工廈保留收租

據早前傳媒報道，英皇就屯門新安街13、15號兩幢工廈合併發展，向當局申請放寬地積比率，由9.5倍增加至11.4倍，並擬建1幢約22層高的新式工業大廈，預計提供總樓面約22.8萬方呎。張炳強指上址現有兩幢舊式工廈，樓齡40年以上，集團總收購價約4億元，計劃打造成一幢現代化工廈，連同地價總發展成本約15億元。

上述項目若成功申請增加地積比，最快可於2024至2025年間落成，將保留作長線收租，料可吸引為機場、航空公司服務的後勤公司租客；張指出，目前葵涌、荃灣新式工廈呎租介乎20至30元計（建築面積），可作為新安街項目的呎租參考。

建發里活化項目吸初創公司

至於屯門建發里4號項目，計劃把現有的廠房和倉庫，翻新活化成集共享工作間、零售、餐飲業於一體的全新項目，預計明年第二季落成。張指出，項目提供總樓面約18萬方呎，目標是吸納初創、中小型創科公司進駐，總投資額約3億元。

[發展商專訪]