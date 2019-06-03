英皇賣樓收成期 8新盤伺機搶灘 張炳強：6月底「習特會」後市况趨明朗

受中美貿易戰5月中惡化影響，張炳強認為，近期樓市交投氣氛的確較之前淡靜，而6月底在大阪舉行的G20峰會（20國集團峰會），焦點將是中國國家主席習近平與美國總統特朗普會面，兩國元首將就各政經議題再展討論，料「習特會」後，環球經濟、以至本港樓市將趨明朗化。

分層項目全部位處港島

張炳強表示，英皇在地產發展上不會裹足不前，相反，未來3年更屬賣樓收成期，因集團過往數年透過競投官地、私人併購得來的「麵粉」，發展已趨成熟，旗下8個全新住宅盤，共涉單位755伙。值得一提的是，英皇旗下6個分層新盤，屬分佈於港島中半山、跑馬地、東區、南區、西區的精品式住宅，同樣主打中小型單位。銷售部署方面，繼推出屯門洋房珀居後，最快今年底登場全新盤為中半山摩羅廟街項目，上述地盤是英皇於2015年斥資逾4億元向金朝陽（0878）購入。

摩羅廟街新盤擬連裝修發售

張炳強指，項目屬於舊契，提供99伙，主打實用200至300餘方呎開放式和1房戶，兩房戶實用400餘方呎，為連天台特色戶，只設1伙；項目最大賣點是擬連裝修、全屋家俬發售，並加入酒店服務元素。由於樓盤鄰近中環商業區、蘇豪區，客源料以年輕優皮人士、收租客為主。

另一港島重點分層新住宅，為跑馬地原英皇駿景酒店重建項目，原來酒店已開始拆卸，年底可正式動工；項目主打開放式至2房戶，較早時已獲當局批建155伙，但集團擬修改圖則增建至約200伙。由於上址涉更改物業用途，稍後需要申請預售樓花同意書。

南區大欖洋房明年賣現樓

至於豪宅方面，重頭戲是與世茂（0813）主席許榮茂個人及廈門明發集團合作的南區壽臣山洋房；張指項目為集團近年的旗艦豪宅，提供15幢洋房，實用介乎4000至1.2萬餘方呎，計劃明年第2、第3季現樓發售。

另屯門大欖澄麗路項目，提供8幢實用介乎3000至5000方呎洋房，亦擬明年上半年現樓推售。事實上，英皇早於小欖一帶插旗，旗下珀居共設14座洋房，去年中開售至今已累售9幢，套現逾9.2億元，個別洋房呎價高逾4億元，創區內住宅物業新高指標。

明報記者 林可為

[發展商專訪]