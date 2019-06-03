李志成：剛需續撐樓市

4月份中美貿易戰尚未爆發，受惠美國暫停加息，以及新盤推盤速度加快，一二手樓市大展升浪，樓價彈升勢頭強勁，私樓及資助房屋頻頻錄得破頂成交，反映市場剛性需求強烈。即使在貿易戰持續升溫，樓市最近交投量略為放緩，但成交價依然硬淨，尤其是豪宅市場，超級豪宅在罕有，但需求旺盛下，屢錄天價成交。

值得注意的是，樓市剛需持續，以五九折出售的新居屋已開始接受申請，首日收表反應熱烈，或鎖緊個別上車地區的購買力，同時，不少準買家為求心頭好，借貿易戰向二手業主大膽還價，相信上車盤樓價彈升力度有限，6月該類物業甚至有機會出現高位整固。不過豪宅受惠資金追棒，加上優質供應罕有，不乏富豪青睞，造價相對「硬淨」，對樓市構成支持作用。

第三季樓價料不及首兩季

隨着貿戰重啟，經濟不明朗因素增加，市場投資氣氛明顯轉弱，股市呈尋底格局，加上貿戰陰霾暫蓋過低息及供應少等利好因素，樓市難免備受拖累，5月份部分發展商推盤步伐放緩。踏入下半年，發展商已整裝待發，重新部署推出新項目，不過筆者預期，今年第三季樓價的彈升力度將不及首兩季。

香港置業行政總裁

[李志成]