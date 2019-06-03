布少明：修身齊「家」古智慧

「百花齊放」，假如當中部分矚目大型新盤，受制貿戰因素而令開價趨於保守或「有驚喜」，屆時萬人空巷的搶盤戰極有可能重現，發展商開價取態，將成為啟示後市的指標之一。「四叔」幼子李家誠被問到有關目前年輕人嘆樓價太貴上車難時，勉勵年輕人刻苦耐勞，量入為出去儲第一桶金，筆者對此深表認同。時下年輕人經常認為香港缺乏上流機會，但實情是機遇處處。現時香港發展環境已經轉變，無論是大灣區規劃，以及香港作為創科創業重鎮新定位，均證明香港正加速融入國家發展，客觀地為年輕一輩上游提供新通道，只要肯增加儲蓄，上車之夢非遙不可及。

《禮記‧大學》有云「修身齊家治國平天下」，套用至現今時代的說法，就是年輕人想努力增值自身，創一番大事業前，應先考慮「齊家」，起碼先「上車」有一個「家」，力爭上游時才有動力，免除後顧之憂。理論上來說，如果年輕人是一名首置客，上車印花稅相對不多，買樓更是相對容易。假如已儲有一定資金，又有實際上車需要，倘若「供得掂」應該先行上車，毋須太擔憂。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]