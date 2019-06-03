廖偉強：買賣雙方毋懼貿戰重臨

回顧去年中美貿易戰正式爆發，香港樓價隨即應聲下跌，但現時貿易戰加劇之際，市場上減價的業主卻寥寥可數，而買家心態仍然積極，部分人更希望借助貿易戰不穩定因素向業主爭取更低價錢，不像早前般被嚇怕而不敢入市。依據現時情况分析，中美貿易戰的談判將會持續反覆，時好時壞，更會變成持久戰，但只要深信房地產的保值能力強是香港一大特色，在長線而言，磚頭仍然是市場上最為保值的資產。

部分代理以減佣或回贈搶客

一直以來香港樓市都受着不同因素所影響，例如政治、經濟、息口及政策等因素，當市場有利淡因素出現，樓價會即時受到影響，這正是地產代理需要面對樓市周期變化所帶來的衝擊。在市民眼中地產代理工作簡單，只需要帶客睇樓，處理交易文件等工作，便可以賺取豐厚的佣金。這種觀念使到很多買家在一手或二手交易當中要求地產代理作出佣金回贈或要求減佣；也有部分代理因為行業競爭激烈，主動以減佣或回贈佣金的手法去爭奪生意。

香港是奉行自由市場，同時地產代理行業競爭已經進入白熱化階段，如果要做到更佳的收入保證，應要提升誠信、專業及服務等範疇，讓買家及業主都獲得最優質的服務；當買賣雙方感到滿意，自然就不好意思再去剝削地產代理應得的收入，到時收取佣金就更理所當然。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]