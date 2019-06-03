陳永傑：經濟轉弱 息向下沉

聯合國發表報告將今明兩年全球經濟增長預測，分別下調至2.7%及2.9%，和1月份時預測均為3%比較，分別調低0.3及0.1百分點。這是考慮到貿易緊張局勢、經濟政策不確定性，以及商業信心減弱等因素。未幾，經合組織亦下調全球經濟增長0.1百分點至3.2%，明年經濟增長預測維持3.4%。糾纏超過一年多的中美貿易戰，打擊面並非中美兩國那麼簡單，皆因貿易貨品經已是「聯合國」出品，並非產自單一國家，一件貨品很多地方都會參與一部分。中美兩國相爭，鄰近地方亦遭池魚之殃，不可能完全倖免。

有利港供樓業主

日本公布，今年4月份出口按年下跌2.4%，跌幅較預期大。日前美國總統特朗普宣布「封殺」中國通訊產品商華為，以華為的手機為例，牽涉許多地方的供應商，包括中國、美國、日本……日本4月出口減少也許扯上關係。

中美糾紛由貿易擴展至科技，足以令全球經濟轉弱，美國及香港無疑脫不了關係。但經濟惡化，加息經已不可能，經濟放緩得太多，要減息支持局面。中美兩國惡鬥下去，息向下沉的可能性愈來愈高，無心插柳的環境之下，竟然變成有利本港供樓的業主，享受完逾10年的低息期，原來低息期仍陸續有來，難怪樓市這十多年升多跌少，買樓成為得益者。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]