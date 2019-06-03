湯文亮：太興上市是開始非終結

事實上，我平時極少出席那些新股上市午餐會，不過，太興是我們其中一個好租客，太興上市，我們一定要出席捧場。記者又問：「有其他飲食機構剛剛發表周年業績，成績慘不忍睹，太興揀這個時候上市，是否不智？」我當然不能夠代表太興主席陳永安回答這條問題，但我答應那位記者，在答問環節的時候，我一定會提出這個問題。

有很多公司上市的目的是減債，收購大股東資產或投資地產，當然有不少公司上市的意圖是賣殼，對於那些公司，上市是一個終結而非開始，不過，公司的終結代表大股東另一個開始，所以，開始與終結是很混淆，視乎當事人的意思。

自己不下注 才可作合理分析

太興上市當日，有飲食機構公布業績，5條大罪之中犯了4條，除了「要供股」之外，其他包括：

（1）在上市後公司股價大幅潛水

（2）上市前大賺，上市後連年虧損

（3）不派息

（4）大股東支高薪

在午餐時我睇了太興為前景做的準備工作，主要就是在東莞設立一間可以提供多達400間分店所用的食材，現在太興總共有191間分店，包括在國內有60多間，即是最少可以多開200間分店，這亦是太興上市在未來3年的目標。我認為太興上市只是一個開始，而非終結，至於是否值得投資，我不便評論，反正有很多基金經理會作出精彩分析，而我是不會接受太興的批股以及認購。正如我替馬會寫波經，雖然整個球季每個周貼中，但我自己是不會下注，這才可以保持頭腦清醒，作出合理分析。

當我發問完之後，竟然獲得了不少掌聲，同樣地在主席陳永安解答之後，一樣獲得全場掌聲，我相信我的掌聲是基金經理給予，因為我問了一題他們不好意思問的問題，而給予陳永安的掌聲則是他的答案，令到大家知道太興上市是一個開始而非終結。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]