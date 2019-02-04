曾淵滄﹕反向ETF對冲優質股下跌風險

簡單的方法，也可能是最多人選擇的方法是沽清離場，但大家不妨捫心自問，自己在過去有過多少次在低價時虧本地沽清離場後能以更低價再買入，或者相反地在過了一段日子後，反而以高價再追買？

多不敵人性弱點 永遠低沽高追

相信答案是明顯的，多數人在低價沽出股票之後，縱使股價再跌，也只會自我慶幸自己在「高價」賣掉，而不敢趁低價再買回，賣了股票之後股價再跌，只會增強自己看淡的心態，怎麼敢於更低的價格買入？之後，可能過了一段時間後，股市由低價回升，遠遠高過自己賣出時的價格，這時候看到股價天天升，貪婪之心又起，高價又追了，去年10月、11月，許許多多人都選擇了沽清離場，然後，於今年3月、4月再度入場高追去年低價賣掉的股票，去年以低過300元的價格賣掉騰訊（0700）而今年再以近400元的價格追入買回的人多得很。

這就是沽清離場的結果，絕大部分沽清離場的人都敵不過自己人性的弱點，永遠是低沽高追的人。

沽空期指、借貨沽空股票不是投資，是賭博。股市偏淡時，有人沽空，也一定有大鱷準備隨時挾淡倉，殺清實力不足的小沽空者，市場會隨時無緣無故地逆轉再逆轉，無迹可尋，沽空要補倉，手上必須有一筆錢才能守得住挾淡倉者的攻勢。

玩熊證更危險，隨時熊證因股市反彈而被收回，收回後股市再跌，不但是左一巴、右一巴，更是血本無歸。

Put輪時間值損耗 熊證會被收回

Put輪可以守，但是所有的輪證都有時間值的損耗，日子一天天過，金錢的損耗也一天天增加，最後所得到的對冲效果不高。

我比較喜歡反向ETF，理由是比較溫和，沒有Put輪時間值的問題，沒有熊證被收回的問題，更不是賭博式的沽空行為，持有反向ETF的同時，可以繼續持有手上的優質股收息，長期投資，而反向ETF就發揮對冲手上優質股股價可能下跌的風險。香港有些不錯的優質股是適合長期持有收息，只買不賣的，因此，在你看淡整體股市時，你可能繼續持有這些收息股收息，同時買入一定比率的反向ETF對冲，讓你在持有股票收息的同時不會太過擔憂而晚上睡不着。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]