經濟
王弼 投資王道

投資策略

下一篇 上一篇

王弼﹕買個股遠價Put可「牟取暴利」

【明報專訊】中美貿易戰衝突，已全面升級至科技戰，在美國封殺華為後，北京中央亦考慮建立「不可靠實體清單制度」，反制封殺美國企業，禁止稀土出口一說更甚囂塵上，若發展真由關稅提升至貨物禁運層面，王弼恐怕法國古典經濟學家巴斯夏（Frédéric Bastiat）的諺句“if goods don't cross borders, soldiers will”有機會成真。大家不可不知，當年日軍把心一橫偷襲珍珠港，發動太平洋戰爭，主因是美國對日本作出石油禁運。

不過，王弼相信，各大國領袖學歷高，身邊又有許多人才，應該能理性處理問題。自有核武以來，大國都明白一旦發動熱戰，全球都有被核武毀滅的可能，所以兩國交鋒，最多只限於金融戰爭，務求不（熱）戰而屈人之兵，例如2014年俄羅斯入侵克里米亞，美國便以大力打擊油價來向俄羅斯報復，油價由超過100美元一桶大跌至27美元，俄羅斯經濟大受打擊，盧布貶值超過六成，美國發動金融貨幣戰爭屈人之兵有迹可尋。

發動金融戰 可不戰而屈人之兵

王弼對美國發動關稅以至金融戰爭，當然覺得不利世界和平，內心非常憂慮，但世上總有某些國家企圖改變現有國際秩序。天要下雨，娘要嫁人，一介平民，實在無可奈何，唯有早作準備，所以自去年貿易戰起，本欄不斷叫讀者不要輕視修昔底德陷阱，幸好2019年1月至4月出現了奇蹟反彈，出現了逃生門，若好好把握，目前應該有充足彈藥，面對大國經濟爭霸戰所帶來的動盪。

執筆之時，在美國向墨西哥發動關稅戰不足24小時，又傳來特朗普要把印度「搣柴」，終止對印度的發展中國家普惠制待遇。自二戰以來，西方國家對發展中國家的確給予不少優惠政策，但現在的發展中國家如印度，經濟規模比屬G7的意大利和加拿大還要大。

印度如「公屋富戶」 侵叔欲「逼遷」

在國際上，印度會利用其經濟的巨大總量，爭取跟西方國家平起平坐，甚至希望一些國家讓她擺佈，仿效從前的殖民帝國，在周邊建立勢力範圍（如尼泊爾、不丹）。同時，又利用其人均低水平GDP，在世界銀行或WTO等機構高舉窮國身分拿着數，用一句香港人容易明白的比喻，印度這類國家就像國際上的「公屋富戶」。侵叔開了潘朵拉的盒子，企圖把富戶們趕出援助網，富戶反擊，正是這個世界動盪的根源，為自己爭取利益，無可厚非，王弼不會評論對錯，只是想指出，這種爭拗難以短期解決，鹿死誰手亦難料。

王弼花了大篇幅講政治，是想再三呼籲，人類正進入一個新時代，許多從前想當然的事，正經歷政治「新力牆」的影響，再難以預料。所以，才有這麼多專家在貿易戰的預測錯完又錯。最後，在投資上，王弼最近都是以沽高息債套現為主，然後刀仔鋸大樹買遠價Put，上次跟奧國學院會員分享買舜宇光學（2382）、金沙（1928）、銀娛（0027）的遠價 Put，都有倍數的回報。以小博大，輸了又不肉痛，買個股遠價Put是不錯的策略。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓
生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓
FDA前審批官﹕港應自建新藥審批系統
FDA前審批官﹕港應自建新藥審批系統
盈信泰：生科公司受惠人口老化
盈信泰：生科公司受惠人口老化
學者：美最憂人工智能被華超前
學者：美最憂人工智能被華超前
港外向型經濟 修逃犯例影響大
港外向型經濟 修逃犯例影響大
泰國訂枱App殺入港兩年收支平衡
泰國訂枱App殺入港兩年收支平衡
普信Julian Cook：貿戰對美經濟影響微 看好亞馬遜
普信Julian Cook：貿戰對美經濟影響微 看好亞馬遜
東方匯理資管Wesley Lebeau：中小型雲計算股增長快
東方匯理資管Wesley Lebeau：中小型雲計算股增長快
泛華金融翟彬：推貸款合伙人平台 降風險擴規模
泛華金融翟彬：推貸款合伙人平台 降風險擴規模
太興品牌多元 搶佔港休閒餐飲龍頭
太興品牌多元 搶佔港休閒餐飲龍頭
券商預期純利年均複合增長近兩成
券商預期純利年均複合增長近兩成
專家分析．輝立證券董事黃瑋傑﹕倘認購踴躍可借孖展
專家分析．輝立證券董事黃瑋傑﹕倘認購踴躍可借孖展
金利豐證券研究部董事黃德几﹕市况弱潛水機會大
金利豐證券研究部董事黃德几﹕市况弱潛水機會大
投資者戒心重 城鄉銀行交投疏 16銀行日均成交共7652萬 僅及建行3%
投資者戒心重 城鄉銀行交投疏 16銀行日均成交共7652萬 僅及建行3%
昆士蘭保險推網絡保 簡化程序攻中小企
昆士蘭保險推網絡保 簡化程序攻中小企
Cashback World登港 網購平台消費賺現金回贈
Cashback World登港 網購平台消費賺現金回贈
中美摩擦升溫 港股「六絕月」開局難樂觀
中美摩擦升溫 港股「六絕月」開局難樂觀
業界﹕賭牌續牌 檢討稅例時機 路氹金光大道或強化旅遊品牌
業界﹕賭牌續牌 檢討稅例時機 路氹金光大道或強化旅遊品牌
勵駿﹕澳門本地客潛力不容忽視
勵駿﹕澳門本地客潛力不容忽視
睿見教育 擬每年增兩三家學校
睿見教育 擬每年增兩三家學校
張兆聰﹕長和中石化估值吸引
張兆聰﹕長和中石化估值吸引
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：長和盈利看俏 博牛證59488
金子：長和盈利看俏 博牛證59488
張兆聰﹕美債息失200天線 六絕將現
張兆聰﹕美債息失200天線 六絕將現
蔡金強﹕經濟現大危機 也要如野草般堅韌
蔡金強﹕經濟現大危機 也要如野草般堅韌
麻疹持續爆發 個人保險保唔保？
麻疹持續爆發 個人保險保唔保？
楊書健﹕投資須關注公司管治
楊書健﹕投資須關注公司管治
李聲揚﹕債市似2016年 股市反彈可期
李聲揚﹕債市似2016年 股市反彈可期
謝偉銓﹕善用過剩公務員宿舍 減錯配增供應
謝偉銓﹕善用過剩公務員宿舍 減錯配增供應
陳政生﹕力谷資產價值 領展前景俏
陳政生﹕力谷資產價值 領展前景俏
黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力
黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力
許繹彬：中美貿易戰轉向科技戰
許繹彬：中美貿易戰轉向科技戰
陳增濤：Sylvain Pataille重新發現Marsannay
陳增濤：Sylvain Pataille重新發現Marsannay
謝紹榮：舊式醫保缺透明度
謝紹榮：舊式醫保缺透明度
陸振球﹕做股市獵人 不受市况掣肘
陸振球﹕做股市獵人 不受市况掣肘
陸振球﹕撤資與走資
陸振球﹕撤資與走資
林少陽﹕Jamie's Italian清盤的啟示
林少陽﹕Jamie's Italian清盤的啟示
技術取勝：華能料稍作整固向上
技術取勝：華能料稍作整固向上
看圖析市：恒指向下目標25650點
看圖析市：恒指向下目標25650點
潘迪藍：貿戰令美國通脹還是通縮？
潘迪藍：貿戰令美國通脹還是通縮？
蘇沛豐﹕抽新股賺餐茶 嘉濤短線博升一兩成
蘇沛豐﹕抽新股賺餐茶 嘉濤短線博升一兩成
李順威：聯儲局成員仍未討論減息
李順威：聯儲局成員仍未討論減息
劉思明﹕個股走出谷底 候回調可取
劉思明﹕個股走出谷底 候回調可取
何啟聰：資金追沽友邦 留意Put 26673
何啟聰：資金追沽友邦 留意Put 26673
觀望守10天線 吼平保購19010
觀望守10天線 吼平保購19010
好友重倉部署 騰訊Call 19148
好友重倉部署 騰訊Call 19148
周顯﹕股壇的「乖寶寶」
周顯﹕股壇的「乖寶寶」
何國良﹕市場仍期待提振行業措施
何國良﹕市場仍期待提振行業措施
張佩儀：強積金穩健組合未必「穩健」
張佩儀：強積金穩健組合未必「穩健」
曾淵滄﹕反向ETF對冲優質股下跌風險
曾淵滄﹕反向ETF對冲優質股下跌風險
湯文亮：太興上市是開始非終結
湯文亮：太興上市是開始非終結
陳永傑：經濟轉弱 息向下沉
陳永傑：經濟轉弱 息向下沉
廖偉強：買賣雙方毋懼貿戰重臨
廖偉強：買賣雙方毋懼貿戰重臨
布少明：修身齊「家」古智慧
布少明：修身齊「家」古智慧
李志成：剛需續撐樓市
李志成：剛需續撐樓市
郭思治．推介股份：港交所（0388）
郭思治．推介股份：港交所（0388）
梁冠業．推介股份：匯付天下（1806）
梁冠業．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：SPDR黃金ETF（2840）
李嘉廉．推介股份：SPDR黃金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：領展（0823） 　
涂國彬．推介股份：領展（0823） 　
盧楚仁：人民銀行7招保7
盧楚仁：人民銀行7招保7
龐寶林：避險升溫 債市狂歡
龐寶林：避險升溫 債市狂歡
英皇賣樓收成期 8新盤伺機搶灘 張炳強：6月底「習特會」後市况趨明朗
英皇賣樓收成期 8新盤伺機搶灘 張炳強：6月底「習特會」後市况趨明朗
18億打造屯門兩工商項目
18億打造屯門兩工商項目
富豪．山峯特色戶呎售4.21萬 新界分層次高
富豪．山峯特色戶呎售4.21萬 新界分層次高
十大屋苑周末3成交 近半年最淡
十大屋苑周末3成交 近半年最淡
物業買賣連續兩月撲萬宗 6年半來首現
物業買賣連續兩月撲萬宗 6年半來首現
逸瓏園泳池屋 享自然美景
逸瓏園泳池屋 享自然美景
新元中呎價低位彈逾三成
新元中呎價低位彈逾三成
港銀搶定存 穩袋2厘年息
港銀搶定存 穩袋2厘年息