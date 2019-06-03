王弼﹕買個股遠價Put可「牟取暴利」

不過，王弼相信，各大國領袖學歷高，身邊又有許多人才，應該能理性處理問題。自有核武以來，大國都明白一旦發動熱戰，全球都有被核武毀滅的可能，所以兩國交鋒，最多只限於金融戰爭，務求不（熱）戰而屈人之兵，例如2014年俄羅斯入侵克里米亞，美國便以大力打擊油價來向俄羅斯報復，油價由超過100美元一桶大跌至27美元，俄羅斯經濟大受打擊，盧布貶值超過六成，美國發動金融貨幣戰爭屈人之兵有迹可尋。

發動金融戰 可不戰而屈人之兵

王弼對美國發動關稅以至金融戰爭，當然覺得不利世界和平，內心非常憂慮，但世上總有某些國家企圖改變現有國際秩序。天要下雨，娘要嫁人，一介平民，實在無可奈何，唯有早作準備，所以自去年貿易戰起，本欄不斷叫讀者不要輕視修昔底德陷阱，幸好2019年1月至4月出現了奇蹟反彈，出現了逃生門，若好好把握，目前應該有充足彈藥，面對大國經濟爭霸戰所帶來的動盪。

執筆之時，在美國向墨西哥發動關稅戰不足24小時，又傳來特朗普要把印度「搣柴」，終止對印度的發展中國家普惠制待遇。自二戰以來，西方國家對發展中國家的確給予不少優惠政策，但現在的發展中國家如印度，經濟規模比屬G7的意大利和加拿大還要大。

印度如「公屋富戶」 侵叔欲「逼遷」

在國際上，印度會利用其經濟的巨大總量，爭取跟西方國家平起平坐，甚至希望一些國家讓她擺佈，仿效從前的殖民帝國，在周邊建立勢力範圍（如尼泊爾、不丹）。同時，又利用其人均低水平GDP，在世界銀行或WTO等機構高舉窮國身分拿着數，用一句香港人容易明白的比喻，印度這類國家就像國際上的「公屋富戶」。侵叔開了潘朵拉的盒子，企圖把富戶們趕出援助網，富戶反擊，正是這個世界動盪的根源，為自己爭取利益，無可厚非，王弼不會評論對錯，只是想指出，這種爭拗難以短期解決，鹿死誰手亦難料。

王弼花了大篇幅講政治，是想再三呼籲，人類正進入一個新時代，許多從前想當然的事，正經歷政治「新力牆」的影響，再難以預料。所以，才有這麼多專家在貿易戰的預測錯完又錯。最後，在投資上，王弼最近都是以沽高息債套現為主，然後刀仔鋸大樹買遠價Put，上次跟奧國學院會員分享買舜宇光學（2382）、金沙（1928）、銀娛（0027）的遠價 Put，都有倍數的回報。以小博大，輸了又不肉痛，買個股遠價Put是不錯的策略。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]