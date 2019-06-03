張佩儀：強積金穩健組合未必「穩健」

以冼國林選用的BCT積金之選為例，其中「BCT恒指基金」之平均開支比率（包含投資管理費、行政費用、其他收費及開支）為每年0.84%，「匯豐強積金恒指基金」之平均開支比率低些，但仍要每年0.8%。

同樣與恒生指數表現掛鈎的ETF盈富基金（2800）及恒生指數上市基金（2833）平均開支比率只有0.09%和0.13%，開支比起強積金計劃中的同類基金足足低0.7個百分點。儘管兩者表現都與恒生指數掛鈎，但變相購買非強積金的投資者每年可「多賺」0.7%。

跟冼國林選擇「穩健組合」一樣，非全職投資者來說，資產保值和產生穩定收入是首要目標。在強積金計劃中，有債券基金的選擇，這些基金的開支比率相對較高。例如「富達國際債券基金」管理費可達每年1.45%；比較美國債券市場上的類近產品「富達環球債券基金」，其管理費每年最高為0.75%，而且強積金的債券基金種類較少。

經歷2017年的好景，2018年全球大市均出現回調，恒生指數全年跌幅為13.61%，美國標準普爾500指數下跌約6.59%，英國富時100指數下跌12.50%。冼國林11%的損失相比恒指少2.61個百分點，比富時100指數少1.5個百分點。

強積金作為長線投資，難以避免股市及債市表現下跌之風險。而在挑選基金時，宜留意其開支比率，適時調整投資組合的地域及行業分佈，務求在跌市時傷害減至最低，在升市時利益最大化。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]