何國良﹕市場仍期待提振行業措施

筆者沒有水晶球去預知未來，但有一點大家可以注意一下：如今市場共識對事件的預期甚低，雙方更有如箭在弦之勢，似乎短時間不容易找到出路。但往往在這種情况下，只要有稍為向好的消息一出，市場向上的衝動仍然存在。因此，勝算並不能完全抹殺，你可能會想：「這會否是守株待兔呢？」但在這市場中，做一個反操作（contrarian）可能甚有作為。在本地巿場，儘管市場對中美戰略關係的擔憂仍然存在，大家對政策面如何可以平滑外在因素所帶來的負面衝擊依然有所期待。每當一些提振行業的措施出台時，相關的行業都會出現一些反應，立時成為市場焦點。最近科技軟件行業，汽車行業和保險行業等稅務優惠措施都是這樣跑出來。

提振行業措施需時發酵

不過，大家可能發現，相關股價的即時表現，並沒有像以往猛烈，這是否意味市場已對措施的成效有所懷疑呢？畢竟，市場本身的投資氣氛並不是處於高漲的狀態，而且，這些政策的成效亦需要時間去發酵，所以市場沒有太強的即時反應亦可以理解。但筆者相信，這些安排不會是單一安排，相信往後仍然會有更多針對不同範疇的措施出台。在悲觀情緒充斥的今天，如果經濟在這些平滑措施生效後，有着比預期要好的運行，情况有點像2月、3月公布宏觀經濟數據的時候，屆時，可能有望逐步走出悲觀的谷底。

整體經濟下行壓力仍在

這次的打拼難免會有點跌跌撞撞，畢竟整體的經濟下行壓力仍然存在。有投資者打趣道，市場指數就是宏觀經濟的理想領先指標，因此，在近期指數回落的情形倒推來看，宏觀經濟在未來一段時間並不會好看。例如在消費層面，大家常關心的汽車銷售，最近一個月年度增長已經下滑至負17%，是歷史新低水平；參考機械設備來了解固定資產投資的情况，近期亦見明顯回落。在資本增長方面，社會融資規模同比亦出現了較大跌幅。從種種方面，我們都有機會看到經濟下行壓力所呈現出來的現象。

恰恰是這樣，平滑經濟的政策手段才顯得出它的作用，所以筆者仍然相信不應「跟車太貼」，在未來經濟增長波動的時刻，市場少不免出現投資情緒的起伏，但這個時候，投資者要注意：結局（Endgame）比過程更重要！

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[何國良 基金看世界]