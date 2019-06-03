周顯﹕股壇的「乖寶寶」

他們說，現在香港航空等錢使，好多航班都割價傾銷，為求盡量把機票賣光。但國泰則死不減價，寧願賣不掉，都不減價。他們還說，有時把三班機併成一班，因而令到航班延遲。

港航價錢吸引 國泰航班時間完勝

如果香港航空的價格是國泰的一半，商務等於經濟價錢，真是好吸引，不能不坐喎。我的關心只有兩項，第一是，現時港航準不準時㗎？因為我從來沒有搭過，他們都說準時。第二是，國泰航班的時間比較好，其實這幾年來，好多時我都想轉搭港航，不過真的是夾唔啱時間，所以沒法子。他們說，這就的確是死症，在這方面，國泰是完勝。

然後，資深大狀又說，如果坐頭等去英國，從北京飛，不過是兩皮幾人仔，所以他去英國，都先去北京開會。可惜我在北京無會開噃。聽到這些話，相信持有國泰股票的讀者，個心都悒晒。我本人是有聞必錄，照複述㗎咋，直至最近一次，我都是支持國泰，下次就不敢包了。

最後一提，國泰的市值是450億元，它的大股東太古（0019）持有74.99%，市值是850億元。這就是股壇的「乖寶寶」了，如果隻隻股票都是這種「乖寶寶」，香港股市執笠都似！

[周顯 投資二三事]