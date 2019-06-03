盧楚仁：人民銀行7招保7

在經濟持續下滑下，又再有聲音人民幣很大機會破7算，甚至又重提人民銀行會利用貶值人民幣作為貿易戰的武器，不過我仍然認為中央有決心不會讓人民幣破7算。另有分析指，人民幣會破7算而到7.1、7.2、甚至7.3，我認為人民幣一旦穿7的話，就有機會到8算，原因是7算這個心理大關口一旦被突破的話，相信會有排山倒海的沽盤湧現，令人民幣暴跌。若破7的話，亦反映中央已經無力抵抗這些沽盤。

倘破7沽盤湧現 或跌至8算

不過我堅信中央有能力不讓人民幣破7，正如去年一樣，中央連番出招，來穩定人民幣匯價，包括：

（1）調高遠購風險準備金：人民銀行去年8月在人民幣跌破6.8關的時候，把遠購風險準備金調高至20%，以加重做淡人民幣的成本。

（2）逆周期因子：去年8月人民銀行亦重推逆周期因子，即是將「收盤價+一籃子貨幣再+逆周期因子」來調控中間價。

（3）調高離岸人民幣做空成本：去年9月人民銀行和金管局合作，在香港發行離岸央票，藉此抽緊離岸人民幣流動性，令離岸人民幣的利率上升。

主要加重做淡人幣成本

還有可（4）壓低在岸掉期，以及（5）行政監管調節等措施來護盤。人民銀行為了維護人民幣匯率穩定，除上述獨有的招數之外，當然傳統上也可以（6）口頭干預，又或者（7）利用儲備真金白銀在市場大手買入人民幣沽美元。

若以恐慌程度來說，去年金融市場對人民幣破7的聲音比現在厲害得多，而且當時人民銀行開出來的中間價，有時會較預期為低，導致當時很多猜測，推斷人民銀行會刻意大幅貶值人民幣，來報復美國發動的貿易戰。當時幾乎所有外資行一起唱淡人民幣將會破7算，但事實上在人民銀行力戰之下，7算總算保得住。

特朗普掀貿戰新戰線 人幣或減壓

美國國會最新一份匯率操縱國名單中，沒有因為人民幣最近貶值，而將中國列入匯率操縱國名單中，反映出美國也知道中國一方面沒有操縱匯率，兩方面也認為中國也不想人民幣進一步貶值。美國的立場也十分明顯，希望人民幣升值 來減少中美貿易逆差，估計特朗普未來會出口術來阻止人民幣進一步貶值。

另外，上周五特朗普突然向墨西哥發動貿易戰，令金融市場一方面擔心美墨加的新貿易協議可能無效，令墨西哥披索和加元全面受壓。另一方面亦擔心美國總統特朗普會向歐日汽車增加關稅，令相關板塊的股價也全面大跌。但特朗普此舉，令金融市場覺得他開闢新的戰線，而不是集中火力對付中國，反過來或者可以紓緩人民幣的下跌壓力。所以，和去年相比之下，現階段人民幣破7的壓力明顯相對比去年少得多。反過來，不管你是想短炒人民幣期貨，又或者是趁低吸納作定期存款長線持有，不妨看能否有6.9500至6.9800的靚價入市。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]