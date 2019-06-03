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龐寶林：避險升溫 債市狂歡

【明報專訊】因貿易戰風險加劇、歐洲經濟疲軟、英國脫歐等多項因素尚未明朗，投資者對避險資產的需求在過去幾周積累達至高峰，美元進一步走高，美匯指數曾高見98.371，創兩年高位，避險功能的日圓兌美元亦一度升穿109關鍵水平。資金紛紛流入債券市場，美債收益率再次倒掛，美國10年期國債孳息率跌穿2.3厘，低至2.259厘，低於3個月的2.361厘及6個月2.387厘，2年到5年期的美國國債的收益率全部低於聯邦基金利率目標區間的低端。

全球債市狂歡一周，除美債價格不斷攀升以外，亦有多國政府債息已經或接近見新低水平：歐洲政府債券債價全面上揚，德國10年期國債收益率恢復負利率以下，為兩年半低位；澳洲10年期國債收益率跌破1.5厘至澳洲聯儲官方基準利率下方。

多國政府債息見新低水平

英國首相文翠珊終於不堪脫歐重負，宣布辭職，新領導人提名截止日期是6月10日，現時保守黨內最有機會接任的為前外相約翰遜，他是強硬的退歐派，當年脫歐公投的重要參與人，一年前辭去內閣職務也正是因為不滿溫和的脫歐方案。文翠珊的離開加劇了脫歐的不確定性，不知約翰遜或其他候選人會否如美國總統特朗普般，推行強勢政策。

意大利債務問題同樣激化了市場的避險情緒，意大利同歐盟再演預算衝突，令歐洲市場隨之動盪。因意大利未能控制債務，歐盟考慮首次提出紀律處分流程，罰款意大利多達35億歐元。剛在歐洲議會選舉中獲勝的意大利極右翼副總理Salvini仍然維持強勢姿態，抨擊歐盟限制各個成員國赤字及債務的預算規定應該廢除，歐洲大陸正在忍飢挨餓，必須做出改變。

亞洲定息資產回報相對更高

近期公布的經濟數據幾乎全部差過預期，美國Markit製造業PMI指數見近10年低位，從4月份的52.6跌至5月份的50.6；歐元區5月製造業PMI初值47.7，連續4個月位於盛衰線下方。歐洲經濟火車頭的德國5月製造業PMI初值更低至44.3，加上特朗普欲針對歐盟汽車行業，令出口為導向的汽車業更加缺乏動力。

信貸較高的歐美政府債券固然可以在一定程度上對冲權益市場風險，但上行空間有限。大行相繼下調了全球債券收益率目標，不過美銀、花旗等均認為，考慮到近來美債價格反彈較多，未來的收益區間也相對有限。投資者不妨考慮回報相對更高的亞洲定息資產，市場預期中美兩國元首應未能於6月份達成任何協議，倘若屆時股市下挫，債券價格有機會上升。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

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