好友重倉部署 騰訊Call 19148

【明報專訊】如投資者看好後市，可留意恒指購27765，行使價28700點，實際槓桿約17.4倍，最後交易日2019年9月23日；追沽部署可參考恒指沽25344，行使價26200點，實際槓桿約13.4倍，最後交易日2019年8月23日。騰訊（0700）上周曾失守320元水平，跌至4個月低位。惟其後有報道指新推出的手遊大受玩家歡迎，股價跌勢稍為喘定。有券商指，除手機遊戲外，騰訊着重發展產業互聯網業務，希望有助收入更加多元化，不過分析相信，有關業務只屬起步階段，未來一至兩年內難以帶來實質盈利貢獻。輪證投資者持續累積騰訊好倉，截至上周四騰訊認購證及牛證連續13個交易日錄淨流入，累計金額逾5.2億元；騰訊認沽證及熊證過去10日則淨流出約7900萬元。如看好騰訊，可留意騰訊購19148，行使價355.05元，實際槓桿約11.3倍，最後交易日2019年8月26日；相反，如騰訊失守近日支持即320元關口，順勢造淡可考慮騰訊沽19151，行使價314.84元。