觀望守10天線 吼平保購19010

【明報專訊】上周五恒指雖然向下，但重磅股騰訊（0700）以及平保（2318）發揮支撐大市的作用，當中平保最高見88元，收市前大市跌幅擴大而令平保轉跌。現時平保的10天線位於85.2元的位置，投資者可留意股價能否守在此水平之上。如投資者看好平保，可留意平保認購19010，行使價95.93元，19年9月到期，有效槓桿約12倍，此證近日新上市，街貨較低，能比較緊貼正股走勢。相反，如投資者看淡平保，可留意平保認沽15878，行使價77.95元，19年8月到期，有效槓桿約12倍。友邦（1299）跌勢較急，跌近2%，現時10天線位於76元的位置，投資者可留意股價能否重上此水平之上，上周由高位77.5的水平累跌超過半成。如投資者看好友邦，可留意友邦保險認購18790，行使價81.93元，19年8月到期，有效槓桿約14倍。相反，如投資者看淡友邦，可留意友邦保險認沽27378，行使價68.88元，19年8月到期，有效槓桿約12倍。
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