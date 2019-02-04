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何啟聰：資金追沽友邦 留意Put 26673

【明報專訊】友邦保險（1299）跌勢未止，上周五低位曾跌逾2%至73.5元，是逾兩個月的低位，失守100天線，收市仍保持近2%的跌幅。向上觀望重上75元的機會，支持參考72元水平。友邦捱沽，好淡倉均有資金部署。好友較保守，已逐步下移至較貼價、行使價約75元的認購證，看好可考慮友邦認購證19231，行使價75.05元，19年12月到期，實際槓桿約6.3倍。反觀追沽的淡倉較進取，主要考慮行使價在70元以下的認沽證。看淡可留意友邦認沽證26673，行使價68.88元，19年8月到期，實際槓桿約12.6倍。內險股中國平安（2318）五連升後，周五曾再升逾1%至88元，不過大市擴大跌幅，平保未能維持升勢，收市微跌，保持在86元以上。觀望平保回勇，看好可留意平保認購證28698，行使價95.88元，19年9月到期，實際槓桿約13.3倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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