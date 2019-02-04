金子：長和盈利看俏 博牛證59488

匯豐衍生工具部提供數據顯示，上周四恒指回軟，有超過6000萬元淨流入恒指認購證，淡倉見近8900萬元流走。現時恒指牛熊證街貨叮噹馬頭，比例接近1對1，牛熊證分佈已較為平均，牛證重貨區位於26500至27100點，熊證重貨區位於27500至28300點附近。騰訊（0700）力守320元，周五好淡倉皆錄資金淨流入，但以看淡較多，單日流入超過950萬元。

據聯交所資料顯示，有香港「打工皇帝」之稱的長和（0001）聯席董事總經理霍建寧，在5月27日起連續3日入市增持長和股份，合共涉資近2600萬元。上周五長和逆市上升，而富瑞發表研究報告指，長和收購意大利電訊商Wind Tre將會帶來全年的盈利貢獻，並提高其2019及2020年盈利預測，目標價維持102元，評級「買入」。

野村亦發表研究報告指，相信資產變現或大規模的回購計劃，可為集團帶來價值重估的機會，並給予目標價126元。技術上，長和短線在70.5元應有支持，看好長和前景可以留意其牛證（59488）。

[金子 窩輪攻略]