蘇沛豐﹕抽新股賺餐茶 嘉濤短線博升一兩成

嘉濤（2189）現正公開招股，周二中午截止。公司於香港經營8間護理安老院，以2017年收入計係本港第三大營運商，今次集資淨額逾1.2億元，主要用於成立6間新安老院。

香港人口老化，安老院需求只會持續上升，但入行門檻亦不低，因為須向社署申請牌照，需時約半年至一年半，其間院舍納空租，沒有一定財力難以支持。若參加社署的「買位計劃」，對人手及面積等要求更加高。所謂買位，指社署對合資格的安老院買特定數目的宿位，每月支付固定住宿費，約介乎逾8000元至12000元，對安老院而言，提供了穩定的收入。嘉濤現有7間安老院參加了買位計劃，買位佔集團總宿位五成多。

根據招股書，預測截至3月底之2019年度盈利不少於3650萬元，扣除上市費用約1110萬元，核心盈利約4760萬元，按年升22%。按招股價0.6至0.64元計，市值6億至6.4億元，相當於預測市盈率12.6至13.4倍。

預測市盈率12.6至13.4倍

參考對上一隻安老院IPO松齡護老集團（1989），2017年2月上市，公開發售獲得近800倍超購，首日掛牌收市升33%，其後一周高位更較招股價高一倍幾。目前市况較弱，對IPO氣氛難免有點影響，不期望嘉濤暴升，但短期可博升一兩成。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]