潘迪藍：貿戰令美國通脹還是通縮？

自從美國總統特朗普5月5日在Twitter貼出文章，透露中美貿易談判陷入僵局以來，10年期美國國庫券的孳息率已下跌了40.1個點子(1厘等如100點子)，至2.125厘，創下近20個月的低位。

債息跌 反映市場預期通縮

其中，大約一半的跌幅是由於通脹預期下降，因為10年期抗通脹債券TIPS的盈虧平衡點日前已下跌了16個點子，至1.75厘。結果是，美國債息曲線出現自2007年以來的最大倒掛，10年期美國國庫券的孳息率比3個月美國國庫券的孳息率還要低0.217厘。

債券市場認為，美國這個加息周期已經結束。而利率期貨數據亦顯示，美國今年減息的機會高達83%，而加息的機會則是零。基本上，債券市場認為，貿易戰將會削弱美國經濟增長，並迫使美國聯儲局推行寬鬆貨幣政策。但我認為，這方面有兩睇的看法，貿易戰亦有可能會令美國的名義經濟增長上升。

我們先看看，貿易戰會令美國經濟增長放緩以及通脹下跌的論點：

特朗普政府政策多變，可能會令美國的銀行不太願意放貸，亦會削弱美國企業借貸及投資的信心。這將會影響勞動力和原料的需求，以及令信貸增長和貨幣發行量放慢。扁平或倒掛的債息曲線亦可能會進一步打擊銀行提供信貸的意欲，因為銀行不太可能借入高息的短債來借出低息的長債。

人民幣和其他貨幣將向下調整

由於美國的關稅及其他威脅，人民幣和其他貨幣將會向下調整。假如調整幅度超過了抵消關稅所需（不管是由於政策還是市場恐慌），其淨效應反而會令美國的進口貨品價格下跌。

我們再看看，貿易戰會令美國經濟增長及/或通脹上升的論點：

即使中國大陸的供應鏈難以被完全取代，但美國削減企業所得稅率，加上干擾內地的供應鏈，可能會令一些企業將生產工序由內地遷回美國。這將會推動美國的投資和信貸增長。

關稅提高成本 或致商品價格上漲

此外，美國向進口的中國貨品開徵關稅，將會令消費品價格上升。沃爾瑪（WalMart）以往其中一句經典廣告口號是「天天低價」（Always low prices. Always），但那時全球貿易壁壘正在減少。該公司最近已承認，美國對進口中國貨品加徵關稅，部分成本將會轉嫁到售價方面，由顧客承擔。

而未來加價的威脅亦可能會鼓勵消費者現在增加購買量，以及可能鼓勵零售商增加庫存。按揭貸款利率最近下降，亦可能會鼓勵美國人借入更多錢、地產商興建更多住宅以及推高樓價。量化緊縮(即縮表)去年曾經帶來一些通縮效應，但由現在到9月，這會逐漸減少，不論美國聯儲局有沒有進一步的行動，通脹預期可能會回升。

以上幾個效應可以同時出現。我猜測，單獨來看，每個效應都有些顛覆性，但整體來說，就不至於令美國的經濟增長或通脹顯著上升。

經濟可能陷膠着狀態 維持溫和通脹

最可能的情况是，貿易戰不會引致美國通脹失控上升，也不會令通脹大跌。但可能會令美國經濟陷入一種膠着狀態，維持溫和的經濟增長和通脹。

如果真的是這樣，美國聯儲局可能會有一段時間按兵不動。至於投資者，我們則建議：

1. 避免購入一般債券。因為債券的孳息率較低，而且年期長，風險高於貨幣市場。而且，債券的實際收益也比股票低得多。因此，只有在經濟衰退出現以及美國聯儲局開始顯著削減短期利率時，債券才會有較好的回報。

如果我預期的膠着狀態出現，或者美國經濟增長和通脹預期出現反彈，債券都可能會被拋售。

2. 將資金轉投貨幣市場或者短期的抗通脹債券TIPS。在微觀層面，部分美股的政策風險已經上升，尤其是對那中國些和內地有較多貿易的美國科技公司來說。

因此，在投資組合中挑選出部分美股來減持避險是合理的。特別是，美國股市直到目前為止都未有怎樣下跌（自從特朗普5月5日在Twitter貼出文章以來，標準普爾指數只下跌了5.5%）。

可保持適量偏多美股

3. 保持適量偏多持有美股。因為貿易戰而減持美股是有理由的，但債券孳息率下跌，也會令股票相對來說比較吸引。

其中一個原因，是企業可以透過債券市場用較低的利率來融資。只要通脹預期放緩或下跌，美國聯儲局都會傾向維持利率不變，保持貨幣政策寬鬆。因此，我仍然會適量偏多持有美股。

4. 考慮增持美國金融股。對銀行來說，債息曲線倒掛是個壞消息，尤其是如果恐慌的企業放棄借貸。但亦可以說，銀行現時的股價已經反映了這種偶發事件的風險。一旦債券孳息率反彈上升，或者聯儲局削減短期利率，債息曲線將會重新變得陡峭，銀行將會受惠。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]