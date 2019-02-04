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2019年6月3日星期一
Trading Central 看圖析市 技術取勝
投資策略
生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓
FDA前審批官﹕港應自建新藥審批系統
盈信泰：生科公司受惠人口老化
學者：美最憂人工智能被華超前
港外向型經濟 修逃犯例影響大
泰國訂枱App殺入港兩年收支平衡
普信Julian Cook：貿戰對美經濟影響微 看好亞馬遜
東方匯理資管Wesley Lebeau：中小型雲計算股增長快
泛華金融翟彬：推貸款合伙人平台 降風險擴規模
太興品牌多元 搶佔港休閒餐飲龍頭
券商預期純利年均複合增長近兩成
專家分析．輝立證券董事黃瑋傑﹕倘認購踴躍可借孖展
金利豐證券研究部董事黃德几﹕市况弱潛水機會大
投資者戒心重 城鄉銀行交投疏 16銀行日均成交共7652萬 僅及建行3%
昆士蘭保險推網絡保 簡化程序攻中小企
Cashback World登港 網購平台消費賺現金回贈
中美摩擦升溫 港股「六絕月」開局難樂觀
業界﹕賭牌續牌 檢討稅例時機 路氹金光大道或強化旅遊品牌
勵駿﹕澳門本地客潛力不容忽視
睿見教育 擬每年增兩三家學校
張兆聰﹕長和中石化估值吸引
環球數據前瞻
金子：長和盈利看俏 博牛證59488
張兆聰﹕美債息失200天線 六絕將現
蔡金強﹕經濟現大危機 也要如野草般堅韌
麻疹持續爆發 個人保險保唔保？
楊書健﹕投資須關注公司管治
李聲揚﹕債市似2016年 股市反彈可期
謝偉銓﹕善用過剩公務員宿舍 減錯配增供應
陳政生﹕力谷資產價值 領展前景俏
黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力
許繹彬：中美貿易戰轉向科技戰
陳增濤：Sylvain Pataille重新發現Marsannay
謝紹榮：舊式醫保缺透明度
陸振球﹕做股市獵人 不受市况掣肘
陸振球﹕撤資與走資
林少陽﹕Jamie's Italian清盤的啟示
技術取勝：華能料稍作整固向上
看圖析市：恒指向下目標25650點
潘迪藍：貿戰令美國通脹還是通縮？
蘇沛豐﹕抽新股賺餐茶 嘉濤短線博升一兩成
李順威：聯儲局成員仍未討論減息
劉思明﹕個股走出谷底 候回調可取
何啟聰：資金追沽友邦 留意Put 26673
觀望守10天線 吼平保購19010
好友重倉部署 騰訊Call 19148
周顯﹕股壇的「乖寶寶」
何國良﹕市場仍期待提振行業措施
張佩儀：強積金穩健組合未必「穩健」
王弼﹕買個股遠價Put可「牟取暴利」
曾淵滄﹕反向ETF對冲優質股下跌風險
湯文亮：太興上市是開始非終結
陳永傑：經濟轉弱 息向下沉
廖偉強：買賣雙方毋懼貿戰重臨
布少明：修身齊「家」古智慧
李志成：剛需續撐樓市
郭思治．推介股份：港交所（0388）
梁冠業．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：SPDR黃金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：人民銀行7招保7
龐寶林：避險升溫 債市狂歡
英皇賣樓收成期 8新盤伺機搶灘 張炳強：6月底「習特會」後市况趨明朗
18億打造屯門兩工商項目
富豪．山峯特色戶呎售4.21萬 新界分層次高
十大屋苑周末3成交 近半年最淡
物業買賣連續兩月撲萬宗 6年半來首現
逸瓏園泳池屋 享自然美景
新元中呎價低位彈逾三成
港銀搶定存 穩袋2厘年息
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看圖析市：恒指向下目標25650點
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【明報專訊】上證3050點之下續做淡（圖）
[Trading Central 看圖析市 技術取勝]
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生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓
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投資者戒心重 城鄉銀行交投疏 16銀行日均成交共7652萬 僅及建行3%
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張兆聰﹕長和中石化估值吸引
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張兆聰﹕美債息失200天線 六絕將現
蔡金強﹕經濟現大危機 也要如野草般堅韌
麻疹持續爆發 個人保險保唔保？
楊書健﹕投資須關注公司管治
李聲揚﹕債市似2016年 股市反彈可期
謝偉銓﹕善用過剩公務員宿舍 減錯配增供應
陳政生﹕力谷資產價值 領展前景俏
黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力
許繹彬：中美貿易戰轉向科技戰
陳增濤：Sylvain Pataille重新發現Marsannay
謝紹榮：舊式醫保缺透明度
陸振球﹕做股市獵人 不受市况掣肘
陸振球﹕撤資與走資
林少陽﹕Jamie's Italian清盤的啟示
技術取勝：華能料稍作整固向上
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李順威：聯儲局成員仍未討論減息
劉思明﹕個股走出谷底 候回調可取
何啟聰：資金追沽友邦 留意Put 26673
觀望守10天線 吼平保購19010
好友重倉部署 騰訊Call 19148
周顯﹕股壇的「乖寶寶」
何國良﹕市場仍期待提振行業措施
張佩儀：強積金穩健組合未必「穩健」
王弼﹕買個股遠價Put可「牟取暴利」
曾淵滄﹕反向ETF對冲優質股下跌風險
湯文亮：太興上市是開始非終結
陳永傑：經濟轉弱 息向下沉
廖偉強：買賣雙方毋懼貿戰重臨
布少明：修身齊「家」古智慧
李志成：剛需續撐樓市
郭思治．推介股份：港交所（0388）
梁冠業．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：SPDR黃金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：人民銀行7招保7
龐寶林：避險升溫 債市狂歡
英皇賣樓收成期 8新盤伺機搶灘 張炳強：6月底「習特會」後市况趨明朗
18億打造屯門兩工商項目
富豪．山峯特色戶呎售4.21萬 新界分層次高
十大屋苑周末3成交 近半年最淡
物業買賣連續兩月撲萬宗 6年半來首現
逸瓏園泳池屋 享自然美景
新元中呎價低位彈逾三成
港銀搶定存 穩袋2厘年息
生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓
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