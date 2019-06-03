林少陽﹕Jamie's Italian清盤的啟示

Jamie's Italian由奧利佛及他的良師益友Gennaro Contaldo於2008年成立，第一家餐廳設於英國牛津，其後業務拓展至歐洲多國、加拿大、巴西、澳洲、南非、印度、新加坡，就連香港亦有兩家分店，全盛時期分店數目多達60間，在飲食業界，鋒頭一時無兩。

年輕時的奧利佛，早已對烹飪滿腔熱誠，深深被意大利人的氣質生活態度所迷倒，例如他們對食物、愛、時裝、汽車的追求和熱情，都是後來奧利佛對食材、食譜、餐廳環境均要求甚高，力求為客人提供高質素的聚餐享受的原動力。奧利佛曾撰寫的烹飪書，銷量超過4000萬本，其曾亮相於逾20個不同的烹飪節目，在全球多國定期播放。既然話事人人氣爆燈，處事認真，為何最終走上清盤結業之路？

擁護者認為食材漲價 成脫歐犧牲者

有擁護者認為，Jamie's Italian今次是英國脫歐計劃下首批犧牲者，因為英鎊近兩年來長期貶值，入口英國食材變相大幅加價，由於旗下餐廳主要位於英國，脫歐陰霾令國民消費意欲不振。在成本上漲兼收入減少兩頭夾擊下，Jamie's Italian不支倒地。我卻認為，以上不過是加速奧利佛的餐飲王國覆亡的近因，早於幾年前，筆者曾經約埋三五知己幫襯過集團旗下其中一間香港分店，親身體驗的評價是所收取的價錢，與提供的服務及食物質素，並不相稱。

高級餐飲行業，最重要是食物及服務質素長期保持一貫的高水準。全球絕大部分米芝蓮三星餐廳的鎮店主廚，大多亦是店東，主廚日日返工親自下廚兼招呼熟客，確保出品及服務長久維持於最高水平。即使是經營廣東點心大眾化小店，就像位於旺角差館旁的「一點心」，為了確保服務及品質，老闆一樣是全天候鎮店打點一切，而且至今「一點心」仍然是只此一家別無分店，其出品及服務，明顯優於分店愈開愈多的「添好運」，絕對不是偶然。

博命狂開分店的，行的是另一條完全不一樣的商業模式，成功關鍵有三：第一，是劃一標準的食物生產模式保持質量一致；第二，集中採購及大量生產控制成本；第三，以合理價錢出售合理品質的食物。至於服務的貼心程度，則視乎目標客戶肯付出多少購買貴店的服務而定。

高級餐飲最重食物服務質素

早於Jamie's Italian清盤之前，已有大量負評，指控集團管理及財務混亂，原本出於好心栽培低下階層上位的「廚師培訓計劃」，卻被員工指控為刻薄伙記，外界則認為這是一批污合之眾，達不到公眾期望的高級餐廳形象。如果Jamie's Italian是一心想走大眾化路線，集團的做法應該效法同樣創立於英國的Pret a Manger，以合乎價錢的品質及服務，贏得客戶的芳心兼荷包！

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]