這位私銀主管又說，貿易戰將令投資巿場變得波動，客戶的確也開始減少了投資，而其實自多年前的金融海嘯後，尤其是內地客戶的投資取態也有改變，之前他們極為進取，就算對一些年回報達三成而相對投機的項目也可能會認為不能滿足，但當見過巿場的大幅波動後，對能提供較穩定現金流的高息債工具卻愈來愈喜歡，同時也因為一些富人年齡漸長，會考慮將來身故後中國可能已推出遺產稅，於是便會透過保險產品作財富分配的工具，以致身故後在外地進行理賠，便不用支付遺產稅分薄子女的身家。

朋友說，內地客戶和海外客戶的一個最大分別，是迄今他們的國外資產所佔比例平均只有七分之一或更低，當然現時內地政府對個人或機構透過海外投資將資金調走有嚴格的規管，但筆者覺得，如將來貿易戰達成協議，而人民幣進一步國際化，有關情况或會改變。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]