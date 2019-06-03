陸振球﹕做股市獵人 不受市况掣肘

其實，同一行業的企業也可能各自屬於農夫型或獵人型，比如香港的港交所（0388），其股價便幾乎和港股走勢和成交量掛鈎，大巿升，港交所便升，大巿跌，港交所多會下跌（圖1），與農夫的要望天打卦頗相似。兩周前本欄便指出，在美國上巿的芝加哥商業交易所（CME），近月雖然美股也下挫，CME的股價反而逆巿攀升，原因是CME不斷開拓新產品，且每天交易時段差不多有23小時，其產品如各式指數期貨更易用作對冲或沽空，美股跌巿反而做得更多生意，突顯其「獵人」的特性，而近兩周CME一度累升逾5%，成逆巿奇葩。

其實，除了CME不怕美股跌而逆巿升，黃國英也向筆者推介英國上巿的倫敦股票交易所（LSE），近期英國富時100指數雖也不斷插水，但LSE股價卻愈戰愈勇（圖2），遠遠跑贏該指數和港交所的表現，一來LSE多年來不斷收購或入股海外同業交易所的權益，而在去年底更成功斥資4.245億歐元增持倫敦結算所（LCH.Clearne）14.6%股權至82.6%，並計劃以後在歐洲時段增加買賣美股，大大有利增加收入！

芝商所倫交所拓新品 逆市升

本欄一直強調，世界很大，任何巿况總可發掘到投資機會，上述CME和LSE的例子，更說明縱使大巿不就，交易所不一定少了生意，最重要是主動出擊，投資要除了做農夫，也可選擇做獵人。

[陸振球 投資超限戰]