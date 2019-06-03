謝紹榮：舊式醫保缺透明度

假若閣下曾經有透過保險經紀購買個人醫保經驗的話，想必依稀記得當保險經紀推介醫保產品時，大多會先強調使用私營醫院服務的好處，例如幾近不需輪候、服務周到等優點。那麼為何現實生活中，當投保人士入院就醫時，卻約半數選擇了公營醫院治療呢？

就此，消委會列舉了不少可能導致該現象出現的原因，總的來說，原因大都與保障範圍缺乏透明度不足有關。

買醫保不一定「棄公投私」

打個比喻，眼前有兩間餐廳可供選擇，一間價廉物美但經常大排長龍，另一間提供優質服務、食物米芝蓮水平，惟價格不菲，而且餐廳菜單大都標示「市價」，收費不清。

如果市民從沒有「膽粗粗」入過這高級餐廳用膳的話，縱使他們持有可於這兩間餐廳使用的折扣卡和備用現金劵，在心裏沒有譜的情况下，一般人大多選擇排隊光顧廉價食堂，以免食一餐飯要傾家蕩產「埋單」。

自從自願醫保計劃出台以來，本欄一直鼓勵市民不妨仔細考慮，理據當然不是甚麼資源分配問題，事實上筆者對於政府鼓勵市民購買自願醫保計劃，藉此降低公營醫療系統負荷這「神邏輯」，有所保留。誰說買了個人醫保人士一定會選擇「棄公投私」？

自願醫保糾正舊式醫保對投保人不公待遇

本欄對自願醫保持正面態度，主因基於該計劃的保障條款和保障範圍劃一，令市民容易貨比三家，減少「中伏」機會。

與此同時，此舉亦變相降低了投保人士與保險公司因保單詞彙定義及理解不同而發生爭拗。不過，更重要的是，當自願醫保保單一經生效後，保險公司不能以投保人士健康狀况轉差為由而拒絕續保，糾正了昔日舊式醫保對投保人士的不公平待遇，所以值得嘉許。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]