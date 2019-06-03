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陳增濤：Sylvain Pataille重新發現Marsannay

【明報專訊】似乎有了羅曼尼康提的紅酒，炎黃子孫才開始認識勃艮第夜丘（Cote de Nuits）的名酒村。在歐美國家，當然不是這麼回事，而夜丘的六大名酒村，其中自然包括羅曼尼康提的所在地Vosne-Romanee，而勃艮第名酒村差不多代表了這些高不可攀的世界著名的紅酒卻是事實。其實，這些名酒村人煙稀少，人口只不過幾百一千，以村為名的法定產區（AOC）的葡萄園總面積只不過100多公頃，一個村的年產紅酒還不到100萬瓶。

在這塊只有20公里長而狹窄有時只有1公里的夜丘，最北的Marsannay法定法區已經緊貼着歷史裏勃艮第公國的首府Dijon。就是對於曾經多次逛勃艮第酒莊的我，也不曾想起從夜丘有最多頂級園的Gevrey-Chambertin村再向北走多一步路，去逛逛這個連一級園也沒有一個的Marsannay村。

去年來勃艮第，就有盛名的莊主朋友極力推薦去Marssany村品嘗Sylvain Pataille這位名聲鵲起的釀酒新星的紅酒。夜丘名酒村差不多百分之百是干紅，Marsannay卻是一個例外，也種植霞多麗。Sylvain Pataille的酒窖就在一條只能一輛小轎車通過的小巷，入口小得如何把228公升的橡木桶搬進酒窖都要費一番周折。不過當年輕的Mathilde用她的熱情介紹每個葡萄園的風土和釀酒的工藝細節，讓我明白對釀酒的熱愛會融化一切操作上的困難。

熱愛釀酒 融化一切操作困難

在眾多的紅白酒款中，很容易被遲到的Sylvain Pataille要特別推薦的Clos du Roy所吸引。古法文「國王的圍牆內」的意思，指的是在中世紀的勃艮第公國，這裏已經是宮廷的釀酒基地。一直以來Marsannay只量產釀造普通的紅酒，新一代的釀酒師Sylvain Pataille卻要重新發揚這塊土地的昔日光輝。許多年過去了，Clos du Roy葡萄園的紅酒一直在爭取晉身一級園的努力。

這款2017年的Marsannay Clos du Roy呈深紫紅色的酒袍，有濃郁的櫻桃及黑莓香氣，酒質飽滿濃厚單寧堅挺，具富礦物質及香料口感，恰到好處的酸度。

《逃犯條例》倘變金融震動成笑話

中美貿易戰正在進行的如火如荼還在升級之際，特首林鄭月娥在這個世界經濟形勢極不明朗的情况下力推引起社會反彈的《逃犯條例》，弄得人心惶惶，為香港的經濟增添了更多波動。香港的金融市場在全世界央行極度寬鬆的貨幣政策下依然風平浪靜，但是美國強力重塑世界政經格局的力度隨時帶來巨震的風險，尤其是香港恒生指數的成分股中中資企業佔了大半壁江山。在這個敏感的時刻，一個小小的《逃犯條例》被放大演變成金融震動的導火線，豈不成為笑話。特首貽笑大方事小，保護稀有的資金事大。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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