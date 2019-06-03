經濟
許繹彬 港股通才

投資策略

下一篇 上一篇

許繹彬：中美貿易戰轉向科技戰

【明報專訊】中美貿易戰愈演愈烈，雙方官員及媒體紛紛強硬表態，上周三（29日）中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣更與美國霍士財經頻道女主播列根（Trish Regan）上演一番唇槍舌劍，雖然越洋激辯只是15分鐘，卻引起全球逾億人「圍觀」，可謂十分矚目。兩國態度之強硬令中港股市情緒反反覆覆，走勢持續偏軟。「五窮月」魔咒又再應驗，恒指連日反覆震盪，並拾級而落下試低位，最終於五窮月最後一個交易日以26901點收結，失守二萬七關口，而且以上月3日高位30081點計加速回落逾3000點，並一再跌穿不少重要支持位。

觀乎大市，近期港股依舊疲弱，縱然有所反彈亦只是彈散，反彈之時成交萎縮，相反跌市則成交上升，可見投資者心態並不樂觀。踏入「六絕」之際，大市仍然欠缺明確方向，在沒有利好消息之下，相信港股短期內會持續波動，還看下月G20高峰會，兩大元首是否會為投資者帶來「真」希望。

中國「稀土戰術」 對美殺傷力不大

同時，中美貿易戰可謂步入「新階段」，皆因中國會從上周六（6月1日）零時開始，對總值600億美元、共5140項商品加徵5%至25%不等的關稅，並有指中國已準備好限制對美稀土出口的計劃，分分鐘中美貿易戰很可能演變成「稀土戰」。不過筆者對於中國亮出稀土的王牌所帶來的「殺傷力」持保留態度，要知道稀土其實並不「稀」有，雖然中國是全球最大的稀土出產國，但美國、澳洲等地亦有開採稀土礦，而且據中國海關的數據顯示，去年美國採購的稀土金屬僅佔中國出口量的3.8%，低於日本、印度等地，這很大程度上基於很多製造業務已轉移出美國，加上最近有美國化工企業與澳洲稀土商宣布組成合營公司，興建美國多年來首家稀土加工廠，所以「稀土戰術」是否有效仍屬未知之數。

其實貿易全球化帶來的，必然是深化產業鏈的結合及聯繫，全球企業相互依存，美國的打壓亦會造成本土經濟及企業利益受損，就如蘋果和Google母公司的股價亦已回落一成，而且微軟等多家企業亦去信商務部表達憂慮。幾乎所有人都明白打貿易戰是「攬炒」，但美國總統特朗普如此堅持，更表示在其任內不會讓中國超越美國成全球最大經濟體，我們可以從中看出，特朗普都明白貿易戰並不是最有效的策略，反而開始改變戰術，將矛頭指向科技。因為他深明美國有能力在能源及科技上自給自足，反而中國不能，而即使最終貿易談判達成協議亦不會完全放過華為等龍頭企業，很大可能會嚴格管控其供應鏈，以確保美國保持「一哥」地位。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

上 / 下一篇新聞

生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓
生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓
FDA前審批官﹕港應自建新藥審批系統
FDA前審批官﹕港應自建新藥審批系統
盈信泰：生科公司受惠人口老化
盈信泰：生科公司受惠人口老化
學者：美最憂人工智能被華超前
學者：美最憂人工智能被華超前
港外向型經濟 修逃犯例影響大
港外向型經濟 修逃犯例影響大
泰國訂枱App殺入港兩年收支平衡
泰國訂枱App殺入港兩年收支平衡
普信Julian Cook：貿戰對美經濟影響微 看好亞馬遜
普信Julian Cook：貿戰對美經濟影響微 看好亞馬遜
東方匯理資管Wesley Lebeau：中小型雲計算股增長快
東方匯理資管Wesley Lebeau：中小型雲計算股增長快
泛華金融翟彬：推貸款合伙人平台 降風險擴規模
泛華金融翟彬：推貸款合伙人平台 降風險擴規模
太興品牌多元 搶佔港休閒餐飲龍頭
太興品牌多元 搶佔港休閒餐飲龍頭
券商預期純利年均複合增長近兩成
券商預期純利年均複合增長近兩成
專家分析．輝立證券董事黃瑋傑﹕倘認購踴躍可借孖展
專家分析．輝立證券董事黃瑋傑﹕倘認購踴躍可借孖展
金利豐證券研究部董事黃德几﹕市况弱潛水機會大
金利豐證券研究部董事黃德几﹕市况弱潛水機會大
投資者戒心重 城鄉銀行交投疏 16銀行日均成交共7652萬 僅及建行3%
投資者戒心重 城鄉銀行交投疏 16銀行日均成交共7652萬 僅及建行3%
昆士蘭保險推網絡保 簡化程序攻中小企
昆士蘭保險推網絡保 簡化程序攻中小企
Cashback World登港 網購平台消費賺現金回贈
Cashback World登港 網購平台消費賺現金回贈
中美摩擦升溫 港股「六絕月」開局難樂觀
中美摩擦升溫 港股「六絕月」開局難樂觀
業界﹕賭牌續牌 檢討稅例時機 路氹金光大道或強化旅遊品牌
業界﹕賭牌續牌 檢討稅例時機 路氹金光大道或強化旅遊品牌
勵駿﹕澳門本地客潛力不容忽視
勵駿﹕澳門本地客潛力不容忽視
睿見教育 擬每年增兩三家學校
睿見教育 擬每年增兩三家學校
張兆聰﹕長和中石化估值吸引
張兆聰﹕長和中石化估值吸引
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：長和盈利看俏 博牛證59488
金子：長和盈利看俏 博牛證59488
張兆聰﹕美債息失200天線 六絕將現
張兆聰﹕美債息失200天線 六絕將現
蔡金強﹕經濟現大危機 也要如野草般堅韌
蔡金強﹕經濟現大危機 也要如野草般堅韌
麻疹持續爆發 個人保險保唔保？
麻疹持續爆發 個人保險保唔保？
楊書健﹕投資須關注公司管治
楊書健﹕投資須關注公司管治
李聲揚﹕債市似2016年 股市反彈可期
李聲揚﹕債市似2016年 股市反彈可期
謝偉銓﹕善用過剩公務員宿舍 減錯配增供應
謝偉銓﹕善用過剩公務員宿舍 減錯配增供應
陳政生﹕力谷資產價值 領展前景俏
陳政生﹕力谷資產價值 領展前景俏
黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力
黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力
陳增濤：Sylvain Pataille重新發現Marsannay
陳增濤：Sylvain Pataille重新發現Marsannay
謝紹榮：舊式醫保缺透明度
謝紹榮：舊式醫保缺透明度
陸振球﹕做股市獵人 不受市况掣肘
陸振球﹕做股市獵人 不受市况掣肘
陸振球﹕撤資與走資
陸振球﹕撤資與走資
林少陽﹕Jamie's Italian清盤的啟示
林少陽﹕Jamie's Italian清盤的啟示
技術取勝：華能料稍作整固向上
技術取勝：華能料稍作整固向上
看圖析市：恒指向下目標25650點
看圖析市：恒指向下目標25650點
潘迪藍：貿戰令美國通脹還是通縮？
潘迪藍：貿戰令美國通脹還是通縮？
蘇沛豐﹕抽新股賺餐茶 嘉濤短線博升一兩成
蘇沛豐﹕抽新股賺餐茶 嘉濤短線博升一兩成
李順威：聯儲局成員仍未討論減息
李順威：聯儲局成員仍未討論減息
劉思明﹕個股走出谷底 候回調可取
劉思明﹕個股走出谷底 候回調可取
何啟聰：資金追沽友邦 留意Put 26673
何啟聰：資金追沽友邦 留意Put 26673
觀望守10天線 吼平保購19010
觀望守10天線 吼平保購19010
好友重倉部署 騰訊Call 19148
好友重倉部署 騰訊Call 19148
周顯﹕股壇的「乖寶寶」
周顯﹕股壇的「乖寶寶」
何國良﹕市場仍期待提振行業措施
何國良﹕市場仍期待提振行業措施
張佩儀：強積金穩健組合未必「穩健」
張佩儀：強積金穩健組合未必「穩健」
王弼﹕買個股遠價Put可「牟取暴利」
王弼﹕買個股遠價Put可「牟取暴利」
曾淵滄﹕反向ETF對冲優質股下跌風險
曾淵滄﹕反向ETF對冲優質股下跌風險
湯文亮：太興上市是開始非終結
湯文亮：太興上市是開始非終結
陳永傑：經濟轉弱 息向下沉
陳永傑：經濟轉弱 息向下沉
廖偉強：買賣雙方毋懼貿戰重臨
廖偉強：買賣雙方毋懼貿戰重臨
布少明：修身齊「家」古智慧
布少明：修身齊「家」古智慧
李志成：剛需續撐樓市
李志成：剛需續撐樓市
郭思治．推介股份：港交所（0388）
郭思治．推介股份：港交所（0388）
梁冠業．推介股份：匯付天下（1806）
梁冠業．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：SPDR黃金ETF（2840）
李嘉廉．推介股份：SPDR黃金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：領展（0823） 　
涂國彬．推介股份：領展（0823） 　
盧楚仁：人民銀行7招保7
盧楚仁：人民銀行7招保7
龐寶林：避險升溫 債市狂歡
龐寶林：避險升溫 債市狂歡
英皇賣樓收成期 8新盤伺機搶灘 張炳強：6月底「習特會」後市况趨明朗
英皇賣樓收成期 8新盤伺機搶灘 張炳強：6月底「習特會」後市况趨明朗
18億打造屯門兩工商項目
18億打造屯門兩工商項目
富豪．山峯特色戶呎售4.21萬 新界分層次高
富豪．山峯特色戶呎售4.21萬 新界分層次高
十大屋苑周末3成交 近半年最淡
十大屋苑周末3成交 近半年最淡
物業買賣連續兩月撲萬宗 6年半來首現
物業買賣連續兩月撲萬宗 6年半來首現
逸瓏園泳池屋 享自然美景
逸瓏園泳池屋 享自然美景
新元中呎價低位彈逾三成
新元中呎價低位彈逾三成
港銀搶定存 穩袋2厘年息
港銀搶定存 穩袋2厘年息