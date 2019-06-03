許繹彬：中美貿易戰轉向科技戰

觀乎大市，近期港股依舊疲弱，縱然有所反彈亦只是彈散，反彈之時成交萎縮，相反跌市則成交上升，可見投資者心態並不樂觀。踏入「六絕」之際，大市仍然欠缺明確方向，在沒有利好消息之下，相信港股短期內會持續波動，還看下月G20高峰會，兩大元首是否會為投資者帶來「真」希望。

中國「稀土戰術」 對美殺傷力不大

同時，中美貿易戰可謂步入「新階段」，皆因中國會從上周六（6月1日）零時開始，對總值600億美元、共5140項商品加徵5%至25%不等的關稅，並有指中國已準備好限制對美稀土出口的計劃，分分鐘中美貿易戰很可能演變成「稀土戰」。不過筆者對於中國亮出稀土的王牌所帶來的「殺傷力」持保留態度，要知道稀土其實並不「稀」有，雖然中國是全球最大的稀土出產國，但美國、澳洲等地亦有開採稀土礦，而且據中國海關的數據顯示，去年美國採購的稀土金屬僅佔中國出口量的3.8%，低於日本、印度等地，這很大程度上基於很多製造業務已轉移出美國，加上最近有美國化工企業與澳洲稀土商宣布組成合營公司，興建美國多年來首家稀土加工廠，所以「稀土戰術」是否有效仍屬未知之數。

其實貿易全球化帶來的，必然是深化產業鏈的結合及聯繫，全球企業相互依存，美國的打壓亦會造成本土經濟及企業利益受損，就如蘋果和Google母公司的股價亦已回落一成，而且微軟等多家企業亦去信商務部表達憂慮。幾乎所有人都明白打貿易戰是「攬炒」，但美國總統特朗普如此堅持，更表示在其任內不會讓中國超越美國成全球最大經濟體，我們可以從中看出，特朗普都明白貿易戰並不是最有效的策略，反而開始改變戰術，將矛頭指向科技。因為他深明美國有能力在能源及科技上自給自足，反而中國不能，而即使最終貿易談判達成協議亦不會完全放過華為等龍頭企業，很大可能會嚴格管控其供應鏈，以確保美國保持「一哥」地位。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]