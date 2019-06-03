黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力

【明報專訊】內地去年起推出「帶量採購」等降藥價舉措，對應品種價格降幅明顯，令一眾醫藥股股價受壓，惟藥企業績暫時未見太大的負面影響。中生製藥（1177）今年首季度，集團收入62.08億元（人民幣‧下同），按年增長33.4%；撇除因收購北京泰德24%權益而新增可識別無形資產攤銷費用，以及計入權益投資及金融資產之未實現公允價值利潤及虧損之影響前，純利升22.4%至9.76億元。2019年3月底，現金及銀行結餘61.9億元。
首季新產品銷售佔總收入17.7%
今年首季度，新產品銷售佔集團總收入約17.7%。集團產品種類涵蓋腫瘤、肝病、心腦血管病和鎮痛等的治療領域。去年5月，抗腫瘤化學藥第1類新藥「福可為」膠囊獲中國國家食品藥品監督管理總局頒發的藥品註冊批件，期後為集團帶來增長動力。今年首季度，抗腫瘤用藥之銷售額按年增加1.8倍至12.31億元，佔集團總收入的19.8%。
集團早前公布，附屬公司正大天晴藥業集團的「替諾福韋片」，獲歐盟頒發藥品上市許可證書，有助進一步拓展歐洲市場；該藥品為治療慢性乙型肝炎的一線藥物。抗腫瘤藥「吉非替尼片」在5月底已獲得中國國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件。隨着集團持續研發新藥，將會成為盈利的增長動力，今年首季度，集團取得授權發明專利12個，以及發明專利96項。
整固後有望再上 反彈阻力8.5元
走勢上，過去兩個月股價反覆上落，惟STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，整固後有望再上，宜候低7.2元（港元‧下同）吸納，反彈阻力8.5元，不跌穿6.8元續持有。