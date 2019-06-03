黃德几﹕持續研發新藥 中生製藥具增長動力

首季新產品銷售佔總收入17.7%

今年首季度，新產品銷售佔集團總收入約17.7%。集團產品種類涵蓋腫瘤、肝病、心腦血管病和鎮痛等的治療領域。去年5月，抗腫瘤化學藥第1類新藥「福可為」膠囊獲中國國家食品藥品監督管理總局頒發的藥品註冊批件，期後為集團帶來增長動力。今年首季度，抗腫瘤用藥之銷售額按年增加1.8倍至12.31億元，佔集團總收入的19.8%。

集團早前公布，附屬公司正大天晴藥業集團的「替諾福韋片」，獲歐盟頒發藥品上市許可證書，有助進一步拓展歐洲市場；該藥品為治療慢性乙型肝炎的一線藥物。抗腫瘤藥「吉非替尼片」在5月底已獲得中國國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件。隨着集團持續研發新藥，將會成為盈利的增長動力，今年首季度，集團取得授權發明專利12個，以及發明專利96項。

整固後有望再上 反彈阻力8.5元

走勢上，過去兩個月股價反覆上落，惟STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，整固後有望再上，宜候低7.2元（港元‧下同）吸納，反彈阻力8.5元，不跌穿6.8元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]