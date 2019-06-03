陳政生﹕力谷資產價值 領展前景俏

技術上，恒指5月期間跌幅較大，短線已現底背馳，不排除有資金開始撈底。不過由於恒指已失守俗稱「牛熊分界線」的250天線，加上中美貿易談判前景未明、人民幣走勢偏弱，影響到市場的投資氣氛，建議投資者應繼續對後市抱審慎的態度。如指數再向下調整，按黃金比率0.618去計算（去年10月底低位：24540點；今年4月中高位：30280點），則有機會回調至約26733點。

派息有保證 性質類似公用股

市場投資氣氛持續疲弱，惟部分藍籌股走勢偏強且逆市創新高，房地產信託基金（REITs）的龍頭領展（0823）就是其一。領展在香港擁有不同類型的收租物業，如商場、停車場及街市等。其物業組合多元化，多年來業績增長穩定，且派息有保證，其性質類似公用股，一直深受資金青睞。集團最大的賣點，是懂得為旗下的物業進行資產增值，如翻新商場，改善商場的外觀環境，吸引更多人流及消費，這樣便可提升其物業資產的價值，從而帶動集團實質的租金收入。因此，集團多年來的租金回報均維持可觀水平。

逢調整趁低吸 上望100元

集團將於6月3日（今天）公布末期業績，根據歷史數據，公布業績後，股價在5個交易日內均見炒作。而在過去10次公布業績後的命中率高達80%。加上這類股份不易受貿易戰影響，在逆市中具防守力。目前股價距離歷史高位僅差不足5%，假如股價在績後真的炒上，領展有望晉身「紅底股」。惟股價短期累計升幅過多，宜採取分段買入的策略，即是逢調整趁低吸納，建議93.5元買入，上望100元，跌穿90元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]