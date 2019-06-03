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謝偉銓﹕善用過剩公務員宿舍 減錯配增供應

【明報專訊】筆者一直敦促政府要地盡其用、一地多用，包括善用和加快發展現有的空置政府用地及建築物，以增加本港的土地及房屋供應。除了之前提過的空置校舍、前石礦場用地及已關閉的政府街市，其實政府還擁有為數不少的過剩公務員宿舍，該等宿舍單位及用地本已屬住宅用途，可即時或於短期內改作永久性或過渡房屋，政府不應做「大嘥鬼」任由其長期空置。

香港多個紀律部隊的員工宿舍都供不應求，但原來有些部門卻出現宿舍過多問題。根據2014年的審計報告，因工作需要及政策改變等理由，水務署、機電工程署及食環署等多個部門，合共擁有498個已列為過剩的宿舍，部分單位更已空置多年，非常浪費。

政府日前在立法會回覆筆者質詢時表示，該批過剩宿舍至今有318個已重新用作宿舍或其他用途，90個的所在用地已出售或納入賣地計劃，餘下90個則尚在物色租戶或考慮改作其他用途。筆者促請政府加強不同政策局與部門之間的溝通協調，盡快善用相關空置宿舍單位和用地，避免公務員隊伍之內亦出現「有人無屋住、有屋無人住」的荒謬情况。

除了中基層公務員入住的一般宿舍，政府亦有數百個高級公務員宿舍。隨着政府多年前修改政策，改以現金資助公務員租樓或供樓，合資格入住有關宿舍的公務員將愈來愈少。現時就有147個高級公務員宿舍被列為過剩，當中33個是位於私人屋苑之內，有關單位亦應善用。

產業署近年已將約八成過剩高級公務員宿舍出租，但正如審計報告指出，政府並非業主或地產代理，不應以出租物業為己任，應將所有位於私人屋苑的過剩公務員宿舍向私人市場發售。

花公帑維修 別墅式宿舍應早售

此外，為了照顧回歸前由英國舉家赴港工作的殖民地高官，政府還擁有小量面積達數千呎的別墅式高級公務員宿舍，合資格租住人數更少，但每年卻要花費納稅人大量公帑進行維修保養。而且這些豪宅單位在私人市場放租，比一般多層式單位困難，因此應盡早出售。

由政府委任的「長遠財政計劃工作小組」，4年前曾建議將其中九幅相關高級公務員宿舍用地整幅出售。政府指當中7幅用地現時仍屬宿舍用途，其餘兩幅正考慮向市場出售。筆者希望政府加快相關工作，以減輕政府的長遠財政負擔、減少資源錯配及增加土地供應。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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