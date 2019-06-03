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李聲揚﹕債市似2016年 股市反彈可期

【明報專訊】執筆時看到美國10年債息跌至2.1厘的2年低位。先問大家一個問題：借錢給財政紀律一團糟、經濟增長原地踏步的意大利，兩年可以收幾多息？學術點的問法：2年期意大利國債，債息現在是多少？文章中段會開估。

人人都在說債息倒掛、中美貿易戰、經濟衰退，想起2007年（也是債息倒掛）。現在的市况，倒是令小弟想起……2016年。

此話何解？2016年，正是「黑天鵝」一詞濫用到爛。先是英國意外公投脫歐，再有特朗普當選美國統總，彷彿是世界末日，也像今天一樣。

但當年最反常是利率市場及債市，留意當年聯儲局已開始加息，但利率市場及債市依然怪事多多。微觀來看，當年丹麥出現「供樓有錢收」的怪事。沒有打錯字，本金當然要還，但銀行每期有小量利息給予供樓人士，咁都得？

人人逃離債市 造就2017牛市

宏觀來看，2016年有大量政府債券（一度達到全球三分之一）債息為負數。閣下借錢給政府，還要付它利息，何等荒謬！當時種種解釋冒起，甚至學者認為「負得有道理」；緊接下來的卻是投資者認為無道理，2017年發揮動物本能，逃離債市，資金瘋狂投入股市，帶動2017年的全球牛市，什麼脫歐、特朗普則無人再理會（現在也未解決）。

回到2019年，現在債市的情况，也是如此。全球超過10萬億美元的政府債券，孳息為負數的也是佔總數的三分之一，總額是近2年最高，和低位相比已升一倍。

短債（2年期）方面，日本固然是負孳息「大戶」。歐洲方面，德法瑞荷國債為負息不太令人意外，但西班牙、萄萄牙的債息也負數，則令人搖頭嘆息。要有正回報？可以考慮意大利，但也不過是「可恥」的0.8厘。難道意大利沒通脹、Pizza不加價？誰信「官方」的CPI？（况且CPI也不是通脹，此乃語言偽術。）

長債（10年期）方面，日德瑞荷的債息依然為負數，難怪有人認為相比之下，美國的長債息2.2厘仍算吸引。想要3厘息？只能借給希臘（意大利也「只是」2.7厘）。怎樣看也是買公用股或REITs較吸引。

恐慌下 先把資金停泊

事出必有因，投資者心甘情願買負利率國債，當然是出於恐慌，先把資金停泊。但這是已發生的事情，下一步又如何？探討一下，中長期來說，這些投資者獲利的可能只有兩個。第一，通縮，通縮的話明年的100元較今天的100元好用。但你真心相信會通縮？別忘了貿易戰很可能帶動環球貨品價格上升，而央行過去10年的印銀紙方案，其實相當成功，真的會通縮？第二，鬥傻理論，今天負0.1厘，明天有人願意負1厘接貨，我就賺錢（債息跌則債價升）。這也是2016年的解釋，結果是翌年債市崩圍，債息夾上，投資者損手，逃離債市轉投股市。

擔心債息倒掛預示衰退嗎？小弟在3月26日專欄一文〈「倒掛」料短暫 股市長線仍樂觀〉已有討論。和2007年的情况相比，的確令人擔心，但悲觀者忽略了一點：同樣是債息倒掛，2007年的美國債息是5厘，現在是近2厘。這對股市來說十分關鍵。小弟的答案是，擔心衰退合理，但即使在衰退下，持有2厘回報的國債，計及通脹也是保證蝕本，明顯並非好的投資。

債市2厘回報 早晚另尋出路

總結：和歐洲及日本國債相比，美國國債的2厘回報看似仍然吸引，但這只是鬥傻理論——三者均難以持續。投資者固然擔心之極，不惜接受負利率，但近年戰績不錯的「新債王」岡拉克認為債息應該已見底。即使是經濟衰退，拿着2厘回報還是死路一條，資金早晚還是要找出路。現今經濟情况比不上2017年，不預期當年的大牛市重臨，但未來一年資金撤出債市重投股市，帶動股市大反彈，還是有相當可能。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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