楊書健﹕投資須關注公司管治

亞馬遜減碳計劃 有一定成本

尚幸，最近幾年世界各地發展清潔能源都有不錯的成績。根據英國智庫Sandbag Climate Campaign的資料，2018年太陽能、風能、水力等可替代能源，已佔了歐盟28國32%的發電量，遠高於2010年的20%。美國方面，在2010年基本上沒有太陽能發電。到2018年，當地19%的發電量已經來自太陽能發電。再加上風能和水力發電，當地四成以上的用電來自可替代能源。

企業在減碳方面亦有其貢獻。例如亞馬遜最近公布了減碳計劃，希望一半的送貨服務能在2030年做到零碳排放。當然，這個計劃會有一定成本，所以亞馬遜都是因為外界壓力，才將計劃公布。

要向上巿公司施壓，最有用的身分當然是有投票權的股東。早在百餘年前就有基督教會通過指引，拒絕投資部分被視為不道德的行業。拒絕投資，效果是提高了這些企業的融資成本，雖說長遠可影響行業生態，但是效果卻較為間接。而且直接將某些行業列為不道德行業，企業除非改行，否則根本不能滿足這類投資者的要求。結果是企業只能絕地反擊，形成了只有贏輸的對抗。

可憑評分了解各企業運作

後來有組織則跟進男女平權等議題，直接列出己方要求，並且公布不同企業的評分。公眾可以憑評分了解各企業的運作，選擇投資標的。另外，有了評分表格，企業亦可針對每一條問題，找出改善之道。

這些運動最終演變成今天的公司管治投資。在2006年聯合國公布了「負責任投資原則」，現時已經有1000多家投資機構採納。近年不少本港上巿企業都有撰寫公司管治報告，就是提供資料給這些投資機構，讓它們可以為自己評分。

企業長期發展需顧及公司管治

近幾年因為氣候變化開始出現實際影響，所以各界都集中關注企業管治之中的環保策略。這也許是科創界經常提及的「殺着」（killer app），因為環保議題令整體社會更接受在短期利益之外，企業長期發展亦需顧及公司管治。但是除了環保之外，公司管治亦涉及其他範疇。大小股東之間的關係、公司維持人才的制度，以至如何處理和社會各界的關係，都是公司管治的一部分。

這一兩年，環球地緣政治新聞不斷，因而股票巿場的波幅亦不小。

今時今日仍然投資股票巿場，除了順着地緣政治新聞炒波幅之外，長期投資都是希望雨過天青之後，所持股票能夠持續發展。因此，關注公司管治，找出可持續發展的企業，亦合乎投資心法。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]