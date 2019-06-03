麻疹持續爆發 個人保險保唔保？

首要認清保險類別及保障範圍

鑑於本港不同地區的新增麻疹個案，市民除了關注是否需要補種麻疹疫苗，亦開始留意自己的保險能否有足夠保障。萬一市民不幸在香港感染疫症，保險又是否可以提供賠償？

要了解自己能否獲得保險保障，首先要認清所投保的保險類別及該疾病是否納入保障範圍。麻疹作為傳染病，市面上的醫療及住院保險計劃一般未有將之列入不保事項，因此只要患者有醫療需要而要入院進行診治，醫療計劃應可按保單提供實報實銷的賠償。

相反，危疾保險一般保障指定的數十種至百多種受保危疾，最常見的有癌症、中風及心臟病等。現時市場上的危疾計劃一般不會將麻疹列為受保危疾，因此未必能因患上麻疹而就危疾保險提出索償。

住院現金作收入援助

在購買保險時，大家應認清自己所選擇的保險類別及多作比較，了解不同保單的保障範圍和索償細節，有需要的話亦可向保險顧問尋求專業分析。

所謂「手停口停」，當不幸患病而要留院治療，便會因為停工而損失收入。住院現金保障可為患者在住院期間提供現金賠償， 賠償金額按住院日數計算。假設你投保的保險計劃所提供的住院現金保障是每日1000元，住院10天便可獲得10000元的賠償。你可以自由使用住院現金賠償，用以配合醫療保險支付剩餘的住院開支，也可作彌補收入。另外，有見傳染病的爆發趨勢，市場上更有住院現金計劃為多項指定傳染病增設雙倍住院現金賠償，麻疹也屬受保傳染病之一，患者自然獲得更大保障。

值得一提的是，醫療保險與住院現金屬相輔相成的保障組合，當患者有醫療需要而入院治療，便可獲醫療保險提供住院期間的實報實銷賠償；同時可按住院日數，獲得由住院現金提供的每日現金賠償。

香港大都會人壽

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