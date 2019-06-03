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蔡金強﹕經濟現大危機 也要如野草般堅韌

【明報專訊】中美貿易戰在5月不幸爆發，後來又演變成美國對華為的全面鉗制，太不幸了，世上哪有公義可言。恒指和國指在5月暴跌接近10%，恒指在周五更是跌破27000點，從今年高點跌了3000點，是近7年來最差的5月份。「五窮」這鋪食到硬一硬，「六絕」呢？小金人覺得機會很大，中美已經無可避免陷入「修昔底德的陷阱」，可悲，太可悲了，中華無妄之災！

小金人覺得這將是一場曠日持久的纏鬥，而中國是被動弱勢的一方。別期待6月G20會有什麼協議，別說來不及了，就算夠時間，中國也會很猶豫，美國現在已經變成一個毫無誠信的國家，你辛辛苦苦，歷盡艱辛達成的協議，它第二天就可以翻臉不認，最近例子有墨西哥，滿以為委曲求全終於和美國達成協議，它一個月後就可以忽然徵你全部入口產品5%的稅，還說不乖乖的話，每個月加5%，直到25%，美國這種國家現在走的就是「國家經濟恐怖主義」，天佑美國，天肯定是瞎了眼！美國人眼裏，其他人都不是人。

美國走「國家經濟恐怖主義」

昨天看了一個節目，有個「大牌財演」聲嘶力竭在罵其他今年一季度看好的人，當然又是誇自己有多麼準，自己準確預測熊市，而其他無知的人卻說是牛市，哈哈，「求財啫，兄弟！」你經常猜中那不是很厲害，很容易發達喔！事實上2008年以後港股市場哪有什麼牛市、什麼熊市，全是資金市，事實上是猴市，只有升市和跌市，逆轉很快，對基本面也是經常猜中無獎，靠基本面賺錢你會很糾結。所有太清醒也是一種痛苦，比如說，去年下半年，小金人對中美關係和中國經濟也很悲觀，可今年一二月大市漲成那樣，你不參與？身為職業選手，你沒得選，必須下場，這跟大判斷無關，問題是4月底前你有及時離場嗎？今年以來你說是熊市還是牛市，誰知道，我只知道分為賺到錢和輸錢的人。

升跌快速逆轉 已沒牛熊市之分

展望未來幾年(可能三五年)，小金人對全球經濟很悲觀，不光是中國，是全球，包括美國。你以為只有中國捱打嗎？在全球化的經濟體系裏，你中有我，我中有你，看來美國全面封殺中國決心已定，而中國堅決抵抗的決心也很明顯，美國人要的不是錢，是命！在中國經濟徹底趴下之前，小金人覺得應該會有很多中大型國家先倒地，屆時如果美國還是堅決不放過中國，那肯定就是一場1921年級別的世界經濟政治危機！

美封殺中國 非要財是要命

為何會這麼不幸，小金人形容這是窮人們的自毀機制，還記得小金人以前老說這世界貧富懸殊成這樣，社會形態扭曲成這樣，又不像以前可以靠戰爭解決問題，最後會如何解決？今天這個社會給出答案，那就是他有自毀機制，佔社會大部分的中低層人民選出或者間接選出極端民族主義者，顛覆這個社會，別跟他們聊什麼win-win situation，他要的就是顛覆，就是一鑊熟。美國，X國，俄羅斯，印度，日本，英國，很快到法國。

這種形勢下，兩個東西將很快把全球經濟帶入大危機：

（一）反全球化，世界生產力下降

在民族主義者掌權下，每個當權者都覺得人家佔了自己便宜，尤其是對那些相對自己的貿易順差國，要麼設置貿易壁壘，要麼徵稅，如果每個人都這樣，全球貿易將快速下降。而各大國見證過美國的無賴，動輒全面封殺你高科技，以後大家都會準備自己的「備胎」，這是對資源的浪費，而大家不再各取所需，而是封殺對方，全球生產力將快速下降。這方面中國受傷嚴重。

（二）滯脹，流動性逆流

因為全球化的逆流，世界生產力將快速下降，別以為美國可以獨善其身，美國一定作繭自縛，美國過去二三十年靠的就是全球化，中國、印度、東南亞這些新興經濟體源源不斷為美國出口價廉物美的產品，所以，你會看到一種怪現象，美國不停印錢，不停雙赤，可通脹完全在低水平。而這些新興經濟體賺了血汗錢後，又全用來買美國國債，孝敬美國，令美國的利率處於極低水平，所以美國就處於這種低利率、低通脹、高流動性的有利金融環境，所以才有美國資本市場的幾十年繁榮。那你現在完全推翻，可以預見美國的消費品價格將快速飈升，通脹將快速爬升，而各國尤其是中國沒了貿易順差它拿什麼錢買你的國債，所以美國的利率肯定攀升，高通脹你聯儲局怎麼減息？美國的大企業的盈利都很全球性，其他經濟體不行了，他們的盈利能力也一定下來，美國GDP增長也會下來，滯脹形勢可以預見。這方面美國將受傷嚴重！

那在這種環境下，是不是咱們就投降了，老實說，對於職業選手，你沒辦法投降，經濟差環境也是有機會的，就是困難很多，人活著總有很多困難，你總要有信心和堅韌的意志，反正我是要盡全力掙錢的，就算是大家嘴裏的熊市。活着就是硬道理！去它的，熊市！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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