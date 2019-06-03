經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰﹕長和中石化估值吸引

【明報專訊】全球股市由中美關係主導，自美國封殺華為後，雙方關係急速惡化，尤其是中國態度由此前僅以外交部、商務部發言人口頭上反對、反擊作為回應，到上周四及周五官媒提出以稀土反制、建立不可靠實體清單制度等，對抗姿態明顯升級。若局勢向壞的方向走，甚至中美全面對抗、互相封殺，股市仍有很大下跌空間，但很多股份的估值已進入很吸引的水平，例如本倉近期買入的長和（0001）、中石化（0386）等。短線當然跟隨大市反彈乏力，但現價已頗具抗跌力，再跌就更加吸引。

美國5月份密集式出招打壓中國，短時間內已宣布加徵關稅、封殺華為、醞釀將封殺名單擴大至安防企業，美企又就電腦侵權申請發起337調查。中國由捱打變成反擊，中美大有進入互相封殺的惡性循環之勢。

金價破位 避險情緒高漲

另外，人行前行長戴相龍認為，國家主席習近平與美國總統特朗普6月在日本G20峰會期間會晤時，或許會發現很難在突破中美貿易戰僵局問題上取得重大進展。戴相龍雖然已非重量級人馬，但此時此刻發言肯定是獲中央授意，暗示中國不會作任何讓步。另一則較少人留意的新聞，是中石化前董事長傅成玉表示，要為短期出現石油斷供作好準備，言下之意是中國有中美出現軍事衝突的想法和準備。一直好像失去避險功能的金價，上周五也顯著回升並突破1300美元。

長和多公用事業 英鎊貶值影響有限

中美關係惡化，從壞的方向想像可以無限擴大，極度悲觀，這也從債息超賣後再超賣反映。但投資股市不能假設世界末日，不少股份估值都接近歷史估值的下限。例如長和今年市盈率不足7倍，股息率超過4.5厘，無論是重組以來還是跟以往的和黃相比都貼近估值下限。集團雖然在港上市，但資產多在歐洲，截至2018年12月底止，於香港的資產總額僅為700億元，佔總資產為5.7%，人民幣貶值影響微乎其微。至於英國脫歐鬧劇、英鎊貶值確有影響，但集團有27%的EBITDA來自當地，當中60%以上是不受影響的公用事業，實際影響有限。

由於估值吸引，管理層也出手增持。執董兼聯席董事總經理霍建寧上周一（27日）起連續3日入市增持長和股份，每股平均買入價分別為74.0585、74.409及74.184元，合共買入35萬股長和股份，涉資2596.18萬元。

中石化屬周期股 持貨要耐性

至於中石化，股價自2011年起便長期介乎5元至8元水平上落，除了2016年初短暫向下突破，基本上都是如此，是很典型的周期性股份。周期性股份不會出現中長期的持續升浪，但在低潮時買入的回報卻很理想，隨時都有高雙位數字。回看任何一隻周期性股份，大家都會發現很容易操作，有明確的高低位。只是實際操作上，低潮時大家都過度悲觀，願意買入的人不多，而低位買入後往往不會立即反彈，甚至有機會進一步走軟，故入市者也未必能持貨直至出現復蘇、股價回升。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

相關字詞﹕戴相龍 中美角力 中石化 長和

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