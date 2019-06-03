睿見教育 擬每年增兩三家學校

旗下學生逾5.4萬

吳卓謙表示，目前睿見已經營9個校區，共11間中小學，在今年9月新學年還會有佛山等兩間學校開學，每年新增二至三家學校，爭取每年新增最少1萬名學生。旗下學校學生人數，更已經有逾5.4萬人。集團會在以東莞為基地同時，配合大灣區發展而增加學校，並且在省外如四川及山東等省份，分別設有2家及1家學校。他不排除，將來會在四川多增一至兩家學校。集團物色的學校收生規模，多在8000至1萬人為目標。他說：「睿見將來以自建學校為主，原因是透視程度較高，收購項目只為輔助的策略，一般新建學校，很多時會在第二年錄得正現金流，並且會在經營第7至8年回本。」集團現有職工有5800人，教師佔3000人，將可配合其業務擴充發展。

一般經營第7至8年回本

在收入方面，吳卓謙稱，學費及住宿費佔比重高達70%，另30%為配套費用。學費去年的加幅由15至20%不等，揭陽學校因基數低的問題，今年九月新學年加幅更可增至約30%。最重要是，新增學費並不會影響舊生。

至於與廣州市旗下廣州基金合作成立教育產業基金方面，吳卓謙說，目前睿見一方已出資1000萬元，並取得牌照及做好運作架構，睿見日後按約最終會出資7億元，對方出資3億元。廣州基金若有項目，會優先轉介予產業基金，並且會以大灣區及廣東省內一線城市的學校為主，並考慮在深圳發展，初期以中小學為目標。

雖然中資教育股屢受政策出台消息致股價波動，但是吳卓謙強調，內地的政策支持教育產業發展，非盈利性學校的目標清晰，目的旨在讓學校經營方不會將盈利用於其他產業，加上學費可扣稅措施執行，及大灣區發展綱領着意推動教育行業發展，因此他不太擔心行業會有太大變化。集團會繼續原有將盈利40%用於派發股息，期望讓外界了解到行業的現金流及業務平穩，並預期淨流動負債會進一步減少。