勵駿﹕澳門本地客潛力不容忽視

擬老撾柬埔寨發展度假村

Sheldon Trainor表示，漁人碼頭鄰近外港碼頭及港珠澳大橋，有助吸納中場及高端中場客戶。不過，因為該項目本身酒店房間數目少於1000間，卻往往有逾九成入住率，加上食肆常爆滿，入場訪客亦見增加，因此他認為，有需要增加客房配合需求。同時，有見愈來愈多澳門本地人尋找本土特色的地方消費，他認為，漁人碼頭在零負債下，尚有大量空間發揮漁人碼頭重建的價值及保持競爭力。

至於在老撾沙灣拿吉、柬埔寨及西非佛得角的項目發展方面，Sheldon Trainor說，該等海外投資有助集團增加與客源的連繫。例如沙灣拿吉項目便吸納到泰國、韓國客人，佛得角項目則有助接觸歐洲客人，長遠會留意越南市場的機會。沙灣拿吉項目已帶來現金流，在建基於已有500間客房、100張賭枱及角子機的基礎上，吸納高端中場客人之餘，集團擬部署發展第二期。他強調，集團不一定追求大規模的項目，反而着重安全、精品型的度假村來開發。