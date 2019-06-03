業界﹕賭牌續牌 檢討稅例時機 路氹金光大道或強化旅遊品牌

明報記者 陳偉燊

Union Gaming管理合伙人簡嘉臣認為，就算2022年賭牌續期，即使有機會發出第7個或第8個賭牌予華人，也預期6大牌主的格局不會有明顯轉變。澳門政府並非缺錢，而是缺地，但是他可以預期的是，當局會要求博彩公司需要提供更多非博彩元素，甚至承擔更多新項目建設，及會見到更多博彩公司如金沙中國（1928）將金沙城中心翻新成倫敦人般，將項目翻新，甚至在2022年後穩獲賭牌後，不排除會見到有博彩公司拆掉原有項目改建，藉此提供更多有趣的情境，吸引遊客。他認為，銀河娛樂（0027）在新產品正朝正確方向邁進。

澳門博彩稅亞洲最高 或需檢討

環顧亞洲不同地區，簡嘉臣說，累計的綜合度假村建設總值已達650億美元，亦有貴賓廳在海外自建度假村，向澳門貴賓博彩人客招徠，已對澳門業界構成壓力，他還指出：「澳門的博彩稅已是全亞洲最高，令澳門很多貴賓博彩生意外流至越南及柬埔寨，因此亦應就貴賓博彩的稅率問題作出討論。」

人幣波動影響大於貿戰

澳門大學國際綜合度假村管理副教授Glenn James McCartney則稱：「澳門真正的問題是，已發展眾多非博彩產品，但是未能夠創造更多非博彩收入，原因是現有運作仍然依賴博彩及貴賓廳生意。」他認為，當局儘管積極推廣澳門的娛樂及文化遺產，但未有清晰定位，因此澳門宜將路氹金光大道的非博彩項目打造成品牌去推廣，改進好基建配套，及結合橫琴的非博彩項目一同發展。尤其在兩年後賭牌重續時，正好提供機會重新做好旅遊管理及善用香港的機場帶來的客源，以及可考慮引進更多國際人才，提高競爭力。正當賭牌面對重續之時，發生中美貿易戰，他認為，市場總有高低潮，澳門的博彩業最終會一如過往，繼續運作下去，並預期會較受人民幣波動影響更大。