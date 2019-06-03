中美摩擦升溫 港股「六絕月」開局難樂觀

耀才證券研究部總監植耀輝表示，中美貿易摩擦升溫，月底G20峰會中美元首會面可能性低，加上中國5月的經濟數據或表現欠佳，目前看不到大市有反彈的因素；再者，美國總統特朗普上周接連宣布對墨西哥徵關稅和取消印度貿易優惠待遇，估計一連串陰霾很難在G20峰會前消散，港股6月開局繼續尋底並不奇怪。他建議投資者不要輕言低位入市，適當減磅或觀望為上。

另外，台灣鴻海董事長郭台銘昨日警告，中美貿易形勢惡化，衝突擴大至科技層面，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化，不只是製造業、工業，也會影響到股市、匯市、中小企及很多企業生存，還可能影響到將來消費經濟，他形容，比2008年金融海嘯更大的海嘯即將來臨，可能在短時間內出現。

同時，國際航空運輸業協會（IATA）因應全球貿易新變化，下調今年航空業盈利預測，預期年內航空公司利潤280億美元，較去年跌約6.67%。