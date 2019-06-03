經濟
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Cashback World登港 網購平台消費賺現金回贈

【明報專訊】英資公司myWorld旗下的現金回贈平台Cashback World今年正式進軍香港市場，myWorld香港運營總監馮懿德表示，總公司兩年前有意擴展業務至更多地方，平台至今已有2萬名會員，約260家本地中小企商戶，由於平台業務遍及47個國家，因此會員可在逾14萬個合作商家，獲取現金回贈。

簡單而言，會員登入Cashback World網站或手機應用程式，連結至網店消費後，就可獲取現金回贈及消費積分。平台會列出網店的回贈及積分比率，當會員累積超過120元的現金回贈，系統會要求連結其銀行戶口，逢周四回贈會自動轉帳至戶口。除了網購平台，會員可透過應用程式或會員卡，在餐廳等實體店，同樣賺取現金回贈及積分。

冀3年內取六成市佔率

馮懿德指出，現金回贈平台在香港不算普及，競爭對手規模不大，現時平台在港的合作商家主要為中小企，平台希望成為一個中間角色，結合消費者及各行各業，為中小企提供渠道作市場推廣。

她解釋，小型網店最希望有更多人認識，平台可幫助它們推銷產品，不但可推廣本地市場，如果網店支援運送至其他國家，亦可在平台當地的網頁及應用程式上架。現時平台向商家提供3項收費模式，由3888元、6888元至9888元不等，至6月30日設有迎新優惠。馮懿德表示，中小企主要選擇首兩個收費模式，冀平台可在3年內取得六成市佔率。

至於港人現時最愛的合作商家，馮懿德透露，會員主要為女性，旅遊平台、保健品及化妝品網店及食肆明顯較受歡迎，男會員大多會通過平台訂購旅遊產品。展望未來，公司有意於今年推出電子現金劵，會員可選擇回贈現金或電子劵，後者可省卻連結銀行戶口的過程。

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