昆士蘭保險推網絡保 簡化程序攻中小企

昆士蘭保險去年在港推出網絡安全保險，現時企業客戶對產品的查詢比去年同期升逾一倍。于蕾表示，保障包括網絡保安事故對公司做成的直接損害，以及因此引起客戶的損失，現時客戶的索償較多來自資料外泄或網絡攻擊引致的業務中斷造成的損失。她指出，現階段還是在市場教育階段，雖然大型企業要求的保障額有所增加，但亦有一些企業雖然面對較大風險，但因為網絡風險保險是較新的產品，所以投保的保障額不太足夠。

保額最多500萬 保障範圍按個別條款

于蕾又指出，投保網絡保安保險其中一個難題是核保程序複雜，保險公司需要檢查公司的網絡保安，或回答大量有關問題，因此，該行最近在港向中小企提供簡易和自動承保的網絡安全保險，如果公司全年營業額不多於2500萬元，其收入來源完全來自香港，並已安裝反惡意軟件、防火牆及自動病毒掃描功能，便可以即時獲得報價投保。該保險保額最多為500萬元，保障範圍視乎個別條款，包括網絡、數據安全及多媒體、資料外泄事故通報、資訊科技設備修復、監管抗辯費用及罰款、公關費用，以及信用監控費用等保障。

除網絡保安外，于蕾表示，本港中小企較理解保險可以賠償財物損失，但較少數知道亦可賠償因業務中斷所來的營業損失，以及因公司責任導致第三方損失而被追討。