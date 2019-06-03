投資者戒心重 城鄉銀行交投疏 16銀行日均成交共7652萬 僅及建行3%

明報記者 廖毅然

現時內地有18家全國性銀行，而城商行及農商行合共有逾千家。過去幾年內地城鄉銀行牽起赴港上市熱潮，現時共有16家在港股交易，主要為城商行，亦有數家農商行，以重農行（3618）為首，但該行已是投資者最熟悉、交投最活躍的一隻。16隻城鄉銀行股，有10家的今年至今（截至上周五）日均成交額不足100萬元，16家合共日均成交額僅7652.8萬元，僅等於一隻建行（0939）的3％。

投資界分析，港股市場對城鄉銀行缺乏興趣，主要原因有4點：一是風險高、壞帳較多；二是資金來源較單薄、充足率較低；三是流動性不足、交易成本高；四是股東背景複雜、容易暴露風險。這些風險早在包商銀行被接管之前，已被港股投資者充分反映。

瑞士盈豐中國基金高級投資基金經理莫文輝指出，除壞帳問題外，更多人忽視的風險在於資金來源，由於存款來源較全國性銀行少，這類銀行很依靠發債、發行同業存單或向同業拆借資金，較高的資金成本以更高的貸款利率去覆蓋，但卻較全國性銀行有更大的流動性風險。而貸款質素的問題亦相對較突出，一般要借貸的企業或個人，都優先選擇大型全國性銀行，願意以較高息口向城鄉銀行借貸的，潛在風險自然較高。

溫天納：乏主要股東支持易出事

資深投資銀行家溫天納指出，城鄉銀行在客戶及業務都有局限，當所在地區的經濟表現較疲弱，或有較多中小企業受到衝擊，對它們的影響便特別大。另一方面，城鄉銀行一旦缺乏主要股東支持，便容易暴露出問題，情况就如今次的包商銀行。

他表示，這批城商行及農商行上市時都以偏高的估值定價，現時普遍以跌至較低的市帳率，反映低於大型銀行的估值。以上周五計，重農行的市帳率低至只有0.45倍，哈爾濱銀行（6138）更只有0.3倍。

人行：目前無打算接管其他機構

此外，人民銀行再為接管包商銀行解畫稱，因為持有包商銀行89%股權的明天集團，將銀行大量資金違法違規佔用，形成逾期、長期難以歸還，致包商出現嚴重信用危機而被依法接管，但是目前無打算接管其他機構。