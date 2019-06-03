專家分析．輝立證券董事黃瑋傑﹕倘認購踴躍可借孖展

太興去年收益為31.26億元，較2017年的27.71億元增長11.5%，但2018年有部分收益是出售非流動資產。撇除該項非經常性收益，其溢利為1.53億元，較2017年財政年度下跌26.9%。太興純利率在2018年為9.8%，高於翠華的4.4%。不過，黃瑋傑指出，太興過去3個年度收益呈現快速增長，很大部分是受新開設餐廳不斷增加所推動，如看可資比較餐廳的同店銷售，2017和2018年分別為負增長1.4%和增長3.6%，增長速度不算快。最重要是其不再手持物業，未來租金成本會如何呢？太興管理層指該集團有多個品牌，舉例說太興在某商場不受歡迎，可以換入茶木、敏華等品牌，始終分店較多，議價能力足夠。

黃瑋傑表示，公司可以在派息政策作為招徠，在招股書中提及派息政策，分派不少於30%溢利為股息。若派息吸引才令投資者有興趣持有，他認為首日掛牌有10%升幅可以先行獲利。

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