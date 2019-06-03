太興品牌多元 搶佔港休閒餐飲龍頭

明報記者 龍彩霞

除了旗艦品牌「太興」，集團自2008年開始發展多品牌，包括「茶木」、「錦麗」，最新的品牌為2018年開設、位於火炭的工廠食堂「飯規」。根據招股書中行業研究報告，休閒餐廳定義為休閒用餐環境中，提供價格適中食品的餐廳，主要服務大眾市場，包括白領及遊客。集團佔香港休閒餐飲總收入的4%，排行第一。集團在中國內地自營休閒餐飲餐廳市場的收益排名第二，市場份額為0.1%。

兒子引入茶木 大受年輕人歡迎

陳永安表示，管理層分工分明，兒子陳家強任總經理（休閒餐飲）。他2009年從英國回流香港，協助打理太興之外業務，得意之作為「茶木」，陳永安回憶數年前兒子帶他回內地參觀一些「網紅餐廳」，當時兒子表示希望引入茶木台式休閒餐廳，雖然作為父親對引入台式休閒餐廳存疑，但希望放手給他一試，出乎預料大受年輕人歡迎，成為新的飲食文化。陳永安表示，兩父子在經營上一定有意見分歧，但他說：「我都幾可以接受新概念餐廳，不會故步自封，可以給機會新一代嘗試。」他相信太興集團餐廳口味要多元化，才會有更大發展空間。

傳統餐廳無論侍應及廚房都重要，惟投身該行的人才愈來愈少，餐廳冀透過數碼化提高營運效率，太興亦不例外，最廣為大眾熟悉是機械臂充當「自動拋鑊機」。曾經有一條網上片段，顯示太興的自動炒鑊機提示職員下料、推拌後，可以自動炒出一碟乾炒牛河。自動食品加工機械可以烹調超過300款小炒菜式，公司希望透過機械，降低廚房工作人員所需的技能要求，以及減少重複動作引起的職業病。

敏華冰廳翻座率超同業

值得留意的是，太興招股書披露了旗下餐廳的翻座率，即顧客總數除以座位總數，再除以平均營運日數，2017年集團平均翻座率為5.2倍，當中「敏華冰廳」的翻座率更高達17倍。翻查資料，同業翠華控股（1314）於2012年上市，根據其招股書，翻座率為11倍。以2018年首9個月計，集團整體人均消費為72.6元，較2017年全年增加2元，與翠華去年11月透露的70至90元相若。中菜餐廳「漁牧」的人均消費最高昂，達176.5元，不過翻座率相對較低，僅1.6倍。

太興旗下共設9個餐飲品牌，包括「太興」、「茶木」、「靠得住」等，截至5月21日，集團於港澳、中國內地及台灣合計經營191間餐廳。集團預計，集資額的44%用作在香港及內地開設現有品牌及新開發品牌組合旗下的新餐廳；11%用作翻新香港及內地現有餐廳；35%用作加強及擴展中國及香港的食品廠房；10%用作集團一般營運資金。

太興執行董事陳淑芳指出，集團會因應市場微調餐單價格，加幅溫和。截至2018年底，租金、人工成本佔總收入比率分別是14.5及33.1%。未來大幅增設分店，會否對盈利有壓力，陳永安指不擔心有壓力，對開舖速度非常有信心，集團過去5年的開店速度相若，達每年20至30間。另外，集團在全球有約500個供應商，供應十分穩定，非洲豬瘟對集團沒有影響。陳淑芳又預告，今年是集團成立30周年，將以不同的市場活動回饋顧客。

擬增設分店 不擔心盈利受壓

太興旗下餐廳主要集中在商場，由於分店遍佈港九新界，故議價能力亦較強。2018年度太興錄得純利3.04億元，較2017年大幅增長45.46%。其中收益部分來自出售多間物業。太興擬將集資額所得，用於擴大分店網絡及設立廠房。

問到如何評價競爭對手翠華？陳永安指，不與其他餐飲集團比較，又指全世界都有競爭，當中包括在內地市場，惟集團最近3年在內地市場都有增長，有利潤貢獻。未來「靠得住」和「敏華冰廳」等品牌會進駐內地，爭取內地市場份額。同時，至2021年將開設的105間新分店中，香港佔61間，繼續以香港為基地，繼台式及火鍋品牌後，預告今年底會有新品牌出現，定位為中高檔精緻冰廳。

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